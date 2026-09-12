Athletic Bilbao'nun forveti ve kaptanı Iñaki Williams, "Instagram" hesabından paylaştığı bir açıklamayla Gana Milli Takımı'ndaki uluslararası kariyerine son verdiğini duyurdu ve böylece 2022 yılından bu yana süren serüvenini noktaladı. Açıklamasında, "Kara Yıldızlar" formasıyla ortaya koyduklarından gurur ve memnuniyet duyarak milli takımdan ayrıldığını vurguladı.

Williams, Gana Milli Takımı formasıyla çekilmiş bir dizi fotoğrafla birlikte paylaştığı açıklamasında, milli kariyerini sonlandırma vaktinin geldiğini hissettikten sonra emeklilik kararını aldığını belirterek şunları söyledi: "Mutlu ve gururlu bir şekilde, bu formayı her giydiğimde elimden gelenin en iyisini yaptığımdan emin olarak ayrılıyorum."

Athletic Bilbao'nun forveti, 2016 yılında İspanya Milli Takımı ile de sahaya çıkmış, ardından Temmuz 2022'de ailesinin kökeninin dayandığı Gana'yı temsil etmeyi seçtiğini açıklamıştı. İlk davetini aynı yılın Eylül ayında Brezilya ve Nikaragua'ya karşı oynanacak iki hazırlık maçı için almıştı.

Williams, Gana forması altındaki ilk çıkışını 23 Eylül 2022'de Brezilya karşısında yaptı. Fransa'nın Le Havre şehrinde oynanan ve "Seleção"nun karşılıksız üç golle kazandığı maçta, ikinci yarının başında Kamaldeen Sulemana'nın yerine oyuna girmişti.

32 yaşındaki oyuncu, Gana ile milli kariyerini 28 maç ve iki golle tamamladı; ayrıca iki Dünya Kupası'nda ve bir Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldı.

Williams, Gana ile yaşadığı deneyimin kendisine futbolun ötesinde şeyler kazandırdığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Gana bana futboldan çok daha fazlasını verdi. Bana vatanıma dönme, köklerime daha yakın hissetme ve ülkemi temsil edip bu bayrağı göğsümde taşımanın büyük gururunu yaşama fırsatı sundu."

Athletic Bilbao'nun forveti, Gana Milli Takımı'na desteğini sürdüreceğini vurgulayarak mesajını noktaladı; yolculuğunun bir parçası olan herkese minnettarlığını dile getirdi ve Gana'nın her zaman kendisinin bir parçası olarak kalacağının altını çizdi.