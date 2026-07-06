4 kelime... Hakimi, intikam maçı öncesinde Mbappé'yi sarsıyor

Faslı yıldız Achraf Hakimi, Dünya Kupası çeyrek finalinde Atlas Aslanları'nın Fransa ile karşılaşmasından önce, vatandaşı komedyen Mimo Lazrak'ın paylaştığı bir videoya tepki gösterdi.

Lazrak, Paris Saint-Germain'de uzun süre birlikte forma giydiği ve sıkı bir dostluk bağı kurduğu Kylian Mbappé ile karşılaşmadan önce Hakimi'ye bir mesaj gönderdi.

Mimo Lazrak, Instagram hesabından paylaştığı komedi videosunda, “Hakimi’nin Mbappé ile olan dostluğu hoşuma gitmiyor” dedi.

Lazrak, "Kusura bakma, çünkü eğer gerçek bir arkadaş olsaydı, sana şöyle derdi: 'Kardeşim Hakimi, 2022 Katar Dünya Kupası'nda seni yendim, şimdi sıra sende beni yenmene geldi. Neden mi? Çünkü ben sana yardım etmeliyim, sen de bana yardım etmelisin; her zaman birlikte zirvede olmalıyız'."

"Aranızda sorun çıkarmak ve fitne çıkarmak istemiyorum, ama bunu sana uzun zamandır söylemek istiyordum. Bak, belki de bunda bir hayır vardır; dostluklar gelir geçer. Biri gider, yüzü gelir; bu doğal bir şey. Bugün arkadaşın olan kişi, yarın sana ihanet edebilir" diye açıkladı.

Hakimi’ye yazdığı mesajda ise şunları belirtti: “Bak, şimdi bu konuda duygularının seni ele geçirmesine izin verme. Sakın bunu görmezden gelip birlikte geçirdiğiniz günleri hatırlama. Onu durdur ve ortadan kaldır, sonra ona bir sakinleştirici ver, elinden tutup akşam yemeğine götür ve ‘bu iş bitti’ de.”

Hakimi’nin hesabı ise videoya “O, sahadaki arkadaşım değil” şeklinde yanıt verdi.

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