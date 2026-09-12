Tottenham Hotspur, bugün oynadığı maçta konuk ettiği Everton ile golsüz berabere kalarak Premier Lig'deki hayal kırıklığı yaratan sonuçlarına bir yenisini ekledi ve turnuvada geride kalan 4 haftanın ardından herhangi bir gol atamamış tek takım olarak kaldı.

Teknik direktör Roberto De Zerbi'nin ekibi, hücum açısından takımın en kötü başlangıcı olan bu dönemde üst üste dördüncü maçında da fileleri havalandıramadı; iki beraberlik ve iki mağlubiyetle yalnızca iki puan toplayarak puan tablosunda on yedinci sıraya yerleşti.

Tottenham'ın hücum bölgesindeki sıkıntısı sürüyor; takım rakip kalesi önünde çözüm bulmakta bir kez daha başarısız oldu ve oyuncuların turnuvadaki ilk gollerini atmaktaki aczinin devam etmesiyle hücum krizi giderek artan bir endişe kaynağına dönüştü.

Everton beraberliği, bu sezon Tottenham ile Premier Lig'deki ilk galibiyetini hâlâ arayan De Zerbi için yeni bir darbe niteliğinde; öte yandan kötü başlangıç ve hücumdaki etkisizlik nedeniyle takım üzerindeki baskılar giderek artıyor.