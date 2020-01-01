4 büyüklerin başkanları için açık oturum

TSYD, 4 büyüklerin başkanlarının açık oturuma katılacağını açıkladı. Sonrasında Galatasaray ve Trabzonspor cephesinden açıklama geldi.

Spor Yazarları Derneği, resmi internet sitesi üzerinden Beşiktaş, , ve başkanlarının katılacağı bir oturum düzenleneceğini açıkladı.

TSYD'nin Levent Tesisleri’nde 26 Şubat Çarşamba günü saat 11:00’de düzenlenecek açık oturumun bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.

Tarafsız bir ortamda yapılacak olan oturum, TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir'in moderatörlüğünde düzenlenecek.

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Mustafa Cengiz'den açıklama

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imza töreninde açık oturum ile ilgili bilgilendirilmediklerini belirtirken programının durumuna göre oturuma katılmaktan zevk alacağını belirti.

Trabzonspor oturuma katılmayacak

Trabzonspor, resmi Twitter hesabı üzerinden açık oturumdan haberdar edilmediklerini ve diğer kulüplerin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacaklarını açıkladı.