4 büyüklerin başkanları için açık oturum
Türkiye Spor Yazarları Derneği, resmi internet sitesi üzerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başkanlarının katılacağı bir oturum düzenleneceğini açıkladı.
TSYD'nin Levent Tesisleri’nde 26 Şubat Çarşamba günü saat 11:00’de düzenlenecek açık oturumun bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.
Tarafsız bir ortamda yapılacak olan oturum, TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir'in moderatörlüğünde düzenlenecek.
Mustafa Cengiz'den açıklama
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imza töreninde açık oturum ile ilgili bilgilendirilmediklerini belirtirken programının durumuna göre oturuma katılmaktan zevk alacağını belirti.
Trabzonspor oturuma katılmayacak
Trabzonspor, resmi Twitter hesabı üzerinden açık oturumdan haberdar edilmediklerini ve diğer kulüplerin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacaklarını açıkladı.