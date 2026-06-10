4 adım farkla... Cristiano, tarihi bir yarışta Messi'nin peşinde

Arjantinli efsane Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası’nın ABD, Meksika ve Kanada’da başlamasından önce, turnuvanın tarihsel rekor listesinin başında yer alıyor.
Inter Miami'nin yıldızı, 26 maçla Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu.
Onu 25 maçla Alman Lothar Matthäus, 24 maçla Miroslav Klose, 23 maçla Paolo Maldini ve 22 maçla tarihi rakibi Cristiano Ronaldo takip ediyor.
Listede ayrıca Diego Maradona, Maldini, Cafu ve Schweinsteiger gibi farklı nesillerden büyük yıldızlar da yer alıyor.
Dünya Kupası maçlarına en çok katılan oyuncular listesi:
- 26 maç: Lionel Messi
- 25 maç: Lothar Matthäus
- 24 maç: Miroslav Klose
- 23 maç: Paolo Maldini
- 22 maç: Cristiano Ronaldo
- 21 maç: Diego Maradona
- 21 maç: Vladislav Zamuda
- 20 maç: Cafu
- 20 maç: Hugo Lloris
- 20 maç: Philipp Lahm
- 20 maç: Javier Mascherano
- 20 maç: Bastian Schweinsteiger
- 20 maç: Grigoris Lato
Arjantin, Dünya Kupası'nda Cezayir, Ürdün ve Avusturya ile birlikte 10. grupta yer alırken, kura çekimi Portekiz'i Özbekistan, Demokratik Kongo ve Kolombiya ile birlikte 11. gruba yerleştirdi.