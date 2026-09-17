Barcelona forveti Gabriel Jesus, İspanya Ligi'nde iki maçta (Valencia ve Racing Santander) ve Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta (Feyenoord) yalnızca 37 dakika süre aldı, ancak şimdiden iki gol kaydetti.

İspanyol "AS" gazetesi Jesus'un performansı hakkında şu yorumu yaptı: "Muhteşem bir başlangıç ve onunla anlaşmanın faydasından şüphe eden herkese bir uyarı. Barcelona'ya son anlarda, fiziksel formuyla ilgili soru işaretleri ve onu kadrosuna katmak için Arsenal'e ödediği yüksek bedel (10 milyon euro) ortasında geldi, ancak Brezilyalı mümkün olan en iyi şekilde cevap veriyor: gollerle. Dün Racing Santander karşısındaki golü son derece muhteşemdi."

Jesus, Barcelona'da resmi tanıtımının yapıldığı gün şunları söyledi: "Diz sorunlarım artık geçmişte kaldı. Buraya gelişmek için gelmedim, fiziksel formumun zirvesindeyim."

Gabriel Jesus, bu kesin ifadeyle etrafını saran şüphelere son vermek istedi. Sözlerini eyleme döktü ve bir futbolcu için görüşünü ifade etmenin en iyi yolu sahadır; Brezilyalı da orada muhteşem bir performans sergiliyor.

Gazete, Jesus'un şu anki gol ortalamasının inkar edilemez olduğuna dikkat çekti: 37 dakikada iki gol, her 18,5 dakikada bir gol anlamına geliyor.

Sonuç çıkarmak için henüz erken, ancak Katalan takımına büyük bir tutkuyla katıldığı ve ilk on birde yer alan bir oyuncu olmak için mücadeleye hazır olduğu açık. Üstelik teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'ya tam olarak uyan özelliklere sahip: üstün hız, yüksek baskı yapma kapasitesi, mükemmel oyun kurma becerileri, mevki çeşitliliği ve büyük maçlarda tecrübe.

Gabriel Jesus, bu sezon Barcelona'nın tüm forvetleri için güçlü bir rekabet oluşturuyor ve rakamları, takım arkadaşlarına açık bir uyarı, teknik direktöre ise net bir mesaj niteliğinde.

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