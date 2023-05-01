Galli futbolcu Bale'ı yeniden futbola döndürmek için çalışmalar sürüyor.

NE OLDU? Wrexham'ın ortak sahibi McElhenney, Real Madrid'in eski yıldızı Bale'i emeklilikten vazgeçirmeye çalışıyor.

Kulübün sahiplerine, 33 yaşındaki futbolcuya kararından dolayı ne kadar ciddi olduğunu sordular ve bu konuda ellerinden geleni yapacaklarına dair izlenim verdiler.

NE SÖYLEDİLER: "Bence bizim tarafımızda bir ciddiyet var ama o, ciddi mi değil mi bilmiyorum. Ancak, bence o kesinlikle mutlu" dedi McElhenney S4C'ye.

Reynolds şunları ekledi: "Hayatında tam olarak yapmak istediği şeyi yaptığı için ben de onun adına mutluyum.

"Sevdiği bir spor için çok şeyden vazgeçti. Yine de eğlenceli bir durum olduğunun farkındayım.

"Şakalaşma söz konusu olduğunda, geleneklerin dışında kalan bazı şeyler yapabilmemiz hoşuma gidiyor.

"Ben Foster'ın geleceğini düşünmemiştim, ancak o bize katıldı."

BÜYÜK RESİM: Bale'e emeklilikten çıkıp Wrexham'da oynama olasılığı soruldu ve bu fikri hemen geçiştirdi.

Spor Endüstrisi Ödüllerinde "Hayır, sanmıyorum" diyerek bu konuyu kestirip attı.

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SIRADA NE VAR? Wrexham, Salı günü Ulusal Lig kupasını sergilemek için üstü açık bir otobüsle şampiyonluk kutlamalarına devam edecek.