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Zaion SuzukiGetty Images

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33 milyon euroya: Japon file bekçisi Paris Saint-Germain'in eşiğinde

Transfers
Z. Suzuki
Juventus
Paris Saint-Germain
Japonya
İtalya
Fransa

Transfer tamamlanmak üzere

Paris Saint-Germain, Japon kaleci Zion Suzuki'yi kadrosuna katmak için bu yaz transfer döneminde Parma'ya resmi bir teklif sundu.

Transfer piyasası uzmanı İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain'in Japon kaleci Suzuki'yi kadrosuna katmak için Parma'ya 33 milyon euroluk bir teklif sunduğunu belirtti.

Romano, resmi teklifin gönderilmesi ve Parma'nın süreci ilerletmeye hazır olmasının ardından Paris Saint-Germain'in artık Juventus'un önüne geçtiğini ekledi.

Ayrıca Paris Saint-Germain'in teklifini Suzuki'ye de sunduğunu belirterek transferin tamamlanma aşamasına geldiğini vurguladı.

Gianluigi Donnarumma'nın Manchester City'ye satılmasının ardından geçen sezon Paris Saint-Germain'in kalesini korumak için Lucas Chevalier ve Matvey Safonov'un dönüşümlü olarak ilk 11'de görev aldığını hatırlatmakta fayda var.

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