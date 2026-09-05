Erling Haaland, Manchester City'nin bugün oynanan ve Premier Lig'in üçüncü haftasında Coventry City'yi 1-0 mağlup ettiği maçta, kulüpler seviyesindeki kariyerinde yeni bir tarihi başarıya imza attı.

Antoine Semenyo'nun ortasının ardından 26. dakikada kafayla gelen golle Norveçli oyuncu gol sayısını 300'e çıkardı.

CNN 'e göre Haaland'ın 4 kulüpteki 300 golünün dağılımı şöyle:

Norveçli Molde: 50 maçta 20 gol.

Avusturyalı Red Bull Salzburg: 27 maçta 29 gol.

Alman Borussia Dortmund: 89 maçta 86 gol.

Manchester City: 202 maçta 165 gol.

Bu golle birlikte Haaland, 2022-2023 sezonunda City'ye geldiğinden bu yana kafa golüyle en fazla sayıya ulaşan oyuncu oldu.

Ayrıca Haaland, bu sezon oynanan 3 maçta üçüncü golünü kaydederek Alexander Isak (Liverpool) ve Bruno Fernandes (Manchester United) ile birlikte gol krallığı listesinin zirvesindeki yerini korudu.

Bu başarı, Haaland'ın teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki City'de parlamayı sürdürdüğü bir dönemde geldi. Maresca, ilk sezonuna üst üste üç galibiyet ve 9 puanla başlayarak geçici olarak sıralamanın zirvesine yerleşti.