Cape Verde Milli Takımı'nın kalecisi Vozinha, 2026 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden biri oldu. Dünya çapında tanınmayan bir oyuncuyken turnuvadaki dikkat çekici performanslarıyla sosyal medyada bir fenomene dönüştü; ancak "Instagram"da en çok takipçi kazanan oyuncular listesinin zirvesi başka bir yıldıza gitti.

"Sportico" sitesinin yayınladığı verilere göre, 40 yaşındaki Vozinha'nın takipçi sayısı turnuvanın başlangıcından önceki yaklaşık 30 bin seviyesinden turnuva sonunda 29,43 milyon takipçiye yükseldi ve böylece 29,4 milyonluk bir artış elde ederek Dünya Kupası sırasında yeşil dikdörtgen dışındaki en dikkat çekici başarı hikayelerinden birine imza attı.

Bu olağanüstü büyümeye rağmen, Norveç'in golcüsü Erling Haaland, hesabına 32,1 milyon takipçi ekleyerek listenin başına geçti ve toplam takipçi sayısını 40,6 milyondan 72,7 milyona çıkardı.

Fransız RMC kanalı, Manchester City forvetinin popülaritesinin Amerika Birleşik Devletleri içinde büyük ölçüde arttığını öne çıkardı. Turnuvadan önce Amerikan taraftarları arasında aynı yaygınlığa sahip değildi; ancak neşeli kişiliği ve "Instagram"daki alışılmadık paylaşımları milyonlarca yeni takipçi çekmeye katkıda bulundu.

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En çok yayılan paylaşımları arasında, Norveç'e dönüşünün ardından uçaktan koltuğunun altında içi doldurulmuş bir rakun taşırken indiği an yer aldı; hayvan boş bir şişeyi tutuyordu ve bu kare sosyal medya platformlarında geniş bir etkileşim yarattı.

Liste ayrıca Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise aracılığıyla Fransız bir varlığa da tanık oldu. Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından takipçi sayısı iki katından fazla arttı ve bakiyesi 5,2 milyondan 10,9 milyon takipçiye yükselerek 5,7 milyonluk bir artış kaydetti.

"Sportico" sitesine göre, 2026 Dünya Kupası sırasında Instagram'da en çok yeni takipçi kazanan oyuncuların sıralaması:

Erling Haaland (Norveç): +32,1 milyon takipçi

Vozinha (Cape Verde): +29,4 milyon

Jude Bellingham (İngiltere): +12 milyon

Cristiano Ronaldo (Portekiz): +11,4 milyon

Lamine Yamal (İspanya): +11 milyon

Neymar (Brezilya): +7,7 milyon

Lionel Messi (Arjantin): +7,5 milyon

Gilberto Mora (Meksika): +6,6 milyon

Michael Olise (Fransa): +5,7 milyon

Endrick (Brezilya): +5,6 milyon