18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
morgan rogers jude bellingham djed spencegetty

Çeviri:

30 milyon euro: Inter, İngiltere'nin bek oyuncusunu kapmak için teklif hazırlıyor

Transfers
Inter
D. Spence
Serie A
Tottenham Hotspur
Premier Lig
İtalya
İngiltere

İtalyan devi takviye arayışında

Inter Milan, hem yerel parlaklığını korumaya hem de kıtasal düzeyde rekabet etmeye muktedir isimlerle kadrosunu güçlendirmek amacıyla yaz transfer dönemindeki aktif hamlelerini sürdürüyor.

Nerazzurri yönetimi, gelecek sezon teknik ekibin planlarında bu bölgenin taşıdığı önem göz önünde bulundurularak, mevcut mercatoda savunma hattını güçlendirmeyi önceliklerinin başına koyuyor.

Bu nedenle İngiliz yayın kuruluşu BBC, Inter'in sol bek Djed Spence'i kadrosuna katmak için İngiliz kulübü Tottenham Hotspur ile ileri düzeyde görüşmelere girdiğini doğruladı.

İngiliz kuruluş, transferin değerinin 25,6 milyon sterlinden, yani yaklaşık 30 milyon avrodan az olmayacağını öngördü.

26 yaşındaki İngiliz oyuncu, İngiltere Milli Takımı ile sekiz maç oynadığı Dünya Kupası'ndaki katılımıyla uluslararası konumunu pekiştirmesinin ardından, İtalya Ligi şampiyonu için başlıca hedeflerden biri konumunda.

Club Friendlies
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Club Friendlies
Inter crest
Inter
INT
Real Betis crest
Real Betis
BET

Djed Spence, geçen sezon Premier Lig'de Tottenham ile 23 maça ilk 11'de çıkmıştı; bu dönemde Londra ekibi küme düşme tehlikesinden kurtulmak için mücadele veriyordu. 

Temmuz 2022'de Middlesbrough'dan 20 milyon sterlin karşılığında Tottenham'a transfer olmasından bu yana kulüple 85 maça çıkan Spence, bu durum sebebiyle Tottenham'ı sol bek bölgesini doldurmak için olası alternatifleri aramaya çoktan yöneltti.

Djed Spence'in olası transferi, Inter Milan'ın gelecek sezona hazırlık kapsamında savunma hattını güçlendirmesi adına önemli bir adım niteliğinde.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin