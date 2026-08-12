Inter Milan, hem yerel parlaklığını korumaya hem de kıtasal düzeyde rekabet etmeye muktedir isimlerle kadrosunu güçlendirmek amacıyla yaz transfer dönemindeki aktif hamlelerini sürdürüyor.

Nerazzurri yönetimi, gelecek sezon teknik ekibin planlarında bu bölgenin taşıdığı önem göz önünde bulundurularak, mevcut mercatoda savunma hattını güçlendirmeyi önceliklerinin başına koyuyor.

Bu nedenle İngiliz yayın kuruluşu BBC, Inter'in sol bek Djed Spence'i kadrosuna katmak için İngiliz kulübü Tottenham Hotspur ile ileri düzeyde görüşmelere girdiğini doğruladı.

İngiliz kuruluş, transferin değerinin 25,6 milyon sterlinden, yani yaklaşık 30 milyon avrodan az olmayacağını öngördü.

26 yaşındaki İngiliz oyuncu, İngiltere Milli Takımı ile sekiz maç oynadığı Dünya Kupası'ndaki katılımıyla uluslararası konumunu pekiştirmesinin ardından, İtalya Ligi şampiyonu için başlıca hedeflerden biri konumunda.

Djed Spence, geçen sezon Premier Lig'de Tottenham ile 23 maça ilk 11'de çıkmıştı; bu dönemde Londra ekibi küme düşme tehlikesinden kurtulmak için mücadele veriyordu.

Temmuz 2022'de Middlesbrough'dan 20 milyon sterlin karşılığında Tottenham'a transfer olmasından bu yana kulüple 85 maça çıkan Spence, bu durum sebebiyle Tottenham'ı sol bek bölgesini doldurmak için olası alternatifleri aramaya çoktan yöneltti.

Djed Spence'in olası transferi, Inter Milan'ın gelecek sezona hazırlık kapsamında savunma hattını güçlendirmesi adına önemli bir adım niteliğinde.