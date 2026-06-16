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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

%30... 2026 Dünya Kupası'nda bir Avrupa skandalı

Belçika - Mısır
Belçika
Mısır
Dünya Kupası
Almanya - Curacao
Almanya
Curacao
Kanada - Bosna Hersek
Kanada
Bosna Hersek
İspanya - Yeşil Burun Adaları
İspanya
Yeşil Burun Adaları
Hollanda - Japonya
Hollanda
Japonya
İsveç - Tunus
İsveç
Tunus
Avustralya - Türkiye
Avustralya
Türkiye
Güney Kore - Çek Cumhuriyeti
Güney Kore
Çek Cumhuriyeti
Belçika
Mısır
ABD
Almanya
Curaçao
Kanada
Bosna-Hersek
İspanya
Cabo Verde
Hollanda
Japonya
İsveç
Tunus
Meksika
Avustralya
Türkiye
Güney Kore
Çekya

Yaşlı kıta için felaket niteliğinde bir oran

Avrupa takımlarının 2026 Dünya Kupası'ndaki başlangıcı beklentileri karşılayamadı; hatta ilk tur, eski kıta için Asya, Afrika ve Okyanusya takımları karşısında zor durumda kalmasına neden olan bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonuçlara dönüştü.

Turnuvada ilk maçlarını oynayan 10 Avrupa milli takımından sadece 3'ü galip gelmeyi başardı, geri kalanı ise beraberlik ve mağlubiyet arasında kaldı. Bu, 2006 ile 2018 yılları arasında düzenlenen son dört Dünya Kupası'nı domine eden kıta için nadir görülen bir manzaraydı.

Turnuva, İsviçre'nin Katar ile 1-1 berabere kalmasıyla başladı, ardından İskoçya, Haiti'yi 1-0 yenerek Avrupa'ya ilk galibiyeti kazandırdı. Ancak Türkiye, daha sonra Avustralya'ya 2-0 yenilirken, Almanya ise Curacao'yu 7-1 mağlup ederek şu ana kadar Avrupa'nın en büyük galibiyetini elde etti.

Altıncı grupta Hollanda, Japonya ile 2-2'lik heyecan verici bir beraberlikle yetindi, İsveç ise Tunus'u 5-1'lik skorla mağlup ederek ilk turdaki tek üç Avrupa galibiyetinden birini elde etti.

Sürprizler ertesi gün de devam etti. Avrupa şampiyonu İspanya, iki takım arasındaki güç ve deneyim farkına rağmen Cape Verde'nin kalesini bulamadı ve şok edici bir golsüz beraberlikle yetindi.

Belçika da Mısır karşısında tökezledi ve 1-1 berabere kaldı; maçtan bir puanla ayrılabilmesi için Muhammed Hani'nin kendi kalesine attığı gol gerekiyordu.

Bosna-Hersek ise Kanada ile 1-1 berabere kalırken, Çek Cumhuriyeti Güney Kore'ye 2-1 yenildi ve Avrupa temsilcilerinin bu turnuvadaki zorlu mücadelesi devam etti.

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