Suudi Arabistan ekibi Diriyye, mevcut yaz transfer döneminde Hilal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom'u kadrosuna katmak isteyen en yeni kulüp oldu.

Malcom'un ismi son dönemde birçok kulüple anıldı; Hilal'in yeni sezon başlamadan oyuncunun hizmetlerinden vazgeçmek istemesi nedeniyle Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, hatta Brezilya'daki kulüplerle.

Güvenilir İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, Roshn Ligi'ne yeni yükselen Diriyye'nin, devam eden yaz transfer döneminde Hilal'e Malcom'u gelecek sezon sonuna kadar kiralık olarak alma teklifi sunduğunu söyledi.









Longari, "X" adlı sitedeki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, Hilal'in Malcom'un ayrılığı fikrine karşı çıkmadığını, ancak transfere şu ana kadar onay vermeyenin bizzat Brezilyalı oyuncunun kendisi olduğunu açıkladı.

Hilal, yeni sezon başlamadan önce, özellikle Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i West Ham United'dan transfer etmesinin ardından yabancı oyuncular bakımından oldukça kalabalık bir hale geldi; bu da onu bu yıldızların bir kısmından vazgeçmek zorunda bırakıyor.

Malcom, 2023'te Rus ekibi Zenit'ten takıma katılmasından bu yana geçen üç sezon boyunca Hilal'in öne çıkan yıldızlarından biriydi; özellikle de "Zaim"in ligi yenilgisiz şekilde şampiyon olarak tamamladığı ilk sezonunda.

Son üç yılda Brezilyalı kanat oyuncusu, takımın bir kez Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğu yaşamasına, bunun yanı sıra iki Kral Kupası ve iki Suudi Süper Kupası kazanmasına katkıda bulundu.