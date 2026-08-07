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3 şehir ve 32 gün: Ronaldo Nassr'dan uzak kalmaya devam ediyor

Al Nassr FC
C. Ronaldo
Premier Lig
Dünya Kupası
Portekiz
Suudi Arabistan
Portekiz

Portekizli yıldız ne zaman dönecek?

Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, ülkesinin milli takımıyla birlikte Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninin sona ermesinin ardından takım antrenmanlarına arka arkaya 32. gün de katılmayarak yokluğunu sürdürdü.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Al-Nassr'ın Portekiz'in başkenti Lizbon'daki yurt dışı kampından döndükten sonra bugün cuma günü, ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da antrenmanlarına başlayacağını belirtti.

Gazete, Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinden bu yana aldığı iznin uzaması nedeniyle başkent kulübünün antrenmanlarına katılmamaya devam edeceğini açıkladı.

"Don" lakaplı yıldız, geçtiğimiz 6 Temmuz'da Portekiz'in son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olmasının ardından 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımını sona erdirmiş ve bir aylık sınırı aşan iznine başlamıştı.

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Herkes, Portekizli yıldızın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından 21 gün süren yasal mühletin ardından Al-Nassr antrenmanlarına döneceğini beklemişti, ancak bu gerçekleşmedi; hatta önceki gün çarşamba günü sona eren yurt dışı kampına dahi katılmadı.

Riyad'a dönüşle birlikte Ronaldo yokluğunu sürdürdü ve böylece takımın kamp yaptığı üç şehirdeki, ister Suudi Arabistan'ın başkentinde, ister Abha'da, ister Lizbon'da olsun, tüm antrenmanlarını kaçırmış oldu.

Bu durum, yeni sezonun başlamasına yalnızca bir hafta kala, kesin olarak bu ayın 15 Ağustos'unda Al-Nassr'ın Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al-Fateh ile karşılaşacağı sırada yaşanıyor.

Ronaldo önderliğindeki Al-Nassr, geçen sezon 7 yıllık aranın ardından kazandığı Suudi Ligi şampiyonluğunu korumanın yanı sıra, tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğunu da elde etmeyi hedefliyor.

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