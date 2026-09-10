3 neden: Fransa, Infantino'ya karşı savaşa neden katıldı?

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), bugün perşembe günü, diğer Avrupa federasyonlarına katılarak 18 Mart 2027'de yapılacak seçimlerde FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya verdiği desteği geri çekme kararı aldı.

Fransa Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, Infantino'nun Dünya Kupası paylarının bir kısmını, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın kişilerin kontrolündeki özel fonlara devretmeyi öngören projesine derhal karşı çıkmıştı. Söz konusu girişim, yol açtığı büyük tartışmalar nedeniyle bizzat Infantino tarafından dondurulmuştu.

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İspanyol "Cope"ağının haberine göre, Diallo ayrıca İtalyan asıllı İsviçreli yöneticiyi, son turnuvalardaki para ödüllerini dağıtma biçimi nedeniyle eleştirdi.

Fransız yönetici, ilk kez 2025 yılında Infantino'nun girişimiyle düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nın, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na kıyasla çok daha iyi bir finansman elde etmiş olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Diallo, yolsuzluk davaları nedeniyle kurumu sarsan büyük bir krizin ardından ilk kez 2016 yılında seçilen FIFA'nın mevcut başkanının izlediği kolektif olmayan yönetim tarzını da eleştirdi.

Diallo'nun kararı genel olarak Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) ile örtüşüyor; zira UEFA'nın Sloven başkanı Aleksander Ceferin, Infantino ile açık bir mücadele içinde bulunuyor.

Ayrıca Infantino'nun projeleri, geçtiğimiz ağustos ayı başına kadar FIFA'nın üçüncü adamı olan Fransız Kevin Lamour örneğinde olduğu gibi, en yakın yardımcılarından bazılarının ayrılmasına da yol açtı.

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