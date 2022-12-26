3'lü sistem, Fenerbahçe'ye yaramıyor: 3'lüye döndüğü ilk maçı kaybetti

- Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda kaybetti
- Liderlik koltuğunu Galatasaray'a bıraktı
- 3'lüye döndüğü ilk maçı kaybetti
NE OLDU? 2022 Dünya Kupası arasının ardından Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında oynadığı Trabzonspor maçından 2-0 mağlup döndü. Bu sezon ilk kez üst üste iki maçını da kazanamayan Sarı-lacivertliler, 3'lü sistemde aldıkları kayıplarla dikkat çekiyor.
FENERBAHÇE, 3'LÜ SİSTEMDE NASIL? Sabah gazetesinin derlediği habere göre, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında 14 maça çıkan Jorge Jesus, 3'lü formasyonla takımını 6 karşılaşmada sahaya sürdü. Bu maçlarda Sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlikle 8 puan kaybetti. Kalan maçlarda 4'lü savunmayı 8 kez kullanan Jesus, bu karşılaşmalardan ise 6 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik çıkararak 5 puan kaybetti. 3'lü olarak en çok 3-5-2 formasyonunu tercih eden Jesus, diğer planda en fazla 4-4-2 ile oynattı. Jesus, 2022-23 sezonuna 4'lü savunma ile başlamış, 4. haftada 3'lü savunmaya döndüğü ilk karşılaşmada Konyaspor'a 1-0 teslim olup ilk yenilgisin almıştı.
FENERBAHÇE'NİN OYUN FORMASYONU VE SONUÇLARI NASIL?
- Ümraniyespor: 3-3 4'lü savunma
- Kasımpaşa(d): 0-6 4'lü savunma
- Adana Demirspor: 4-2 4'lü savunma
- Konyaspor(d): 1-0 3'lü savunma
- Alanyaspor: 5-0 4'lü savunma
- Beşiktaş(d): 0-0 3'lü savunma
- Fatih Karagümrük: 5-4 4'lü savunma
- Ankaragücü(d): 0-3 3'lü savunma
- Başakşehir: 1-0 3'lü savunma
- İstanbulspor(d) 2-5 4'lü savunma
- Sivasspor: 1-0 4'lü savunma
- Giresunspor: 1-2 4'lü savunma
- Trabzonspor(d) 2-0 3'lü savunma