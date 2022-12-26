3'lü sistem, Fenerbahçe'ye yaramıyor: 3'lüye döndüğü ilk maçı kaybetti

İdil Erin Tetik
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Jorge Jesus Fenerbahce 2022Twitter/Fenerbahce
FenerbahçeSüper LigJorge Jesus

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasının ardından liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırırken 3'lü savunma ile kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor.

  • Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda kaybetti
  • Liderlik koltuğunu Galatasaray'a bıraktı
  • 3'lüye döndüğü ilk maçı kaybetti

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası arasının ardından Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında oynadığı Trabzonspor maçından 2-0 mağlup döndü. Bu sezon ilk kez üst üste iki maçını da kazanamayan Sarı-lacivertliler, 3'lü sistemde aldıkları kayıplarla dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE, 3'LÜ SİSTEMDE NASIL? Sabah gazetesinin derlediği habere göre, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında 14 maça çıkan Jorge Jesus, 3'lü formasyonla takımını 6 karşılaşmada sahaya sürdü. Bu maçlarda Sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlikle 8 puan kaybetti. Kalan maçlarda 4'lü savunmayı 8 kez kullanan Jesus, bu karşılaşmalardan ise 6 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik çıkararak 5 puan kaybetti. 3'lü olarak en çok 3-5-2 formasyonunu tercih eden Jesus, diğer planda en fazla 4-4-2 ile oynattı. Jesus, 2022-23 sezonuna 4'lü savunma ile başlamış, 4. haftada 3'lü savunmaya döndüğü ilk karşılaşmada Konyaspor'a 1-0 teslim olup ilk yenilgisin almıştı.

FENERBAHÇE'NİN OYUN FORMASYONU VE SONUÇLARI NASIL?

  • Ümraniyespor: 3-3 4'lü savunma
  • Kasımpaşa(d): 0-6 4'lü savunma
  • Adana Demirspor: 4-2 4'lü savunma
  • Konyaspor(d): 1-0 3'lü savunma
  • Alanyaspor: 5-0 4'lü savunma
  • Beşiktaş(d): 0-0 3'lü savunma
  • Fatih Karagümrük: 5-4 4'lü savunma
  • Ankaragücü(d): 0-3 3'lü savunma
  • Başakşehir: 1-0 3'lü savunma
  • İstanbulspor(d) 2-5 4'lü savunma
  • Sivasspor: 1-0 4'lü savunma
  • Giresunspor: 1-2 4'lü savunma
  • Trabzonspor(d) 2-0 3'lü savunma