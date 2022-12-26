3'lü sistem, Fenerbahçe'ye yaramıyor: 3'lüye döndüğü ilk maçı kaybetti

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasının ardından liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırırken 3'lü savunma ile kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda kaybetti

Liderlik koltuğunu Galatasaray'a bıraktı

3'lüye döndüğü ilk maçı kaybetti

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası arasının ardından Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında oynadığı Trabzonspor maçından 2-0 mağlup döndü. Bu sezon ilk kez üst üste iki maçını da kazanamayan Sarı-lacivertliler, 3'lü sistemde aldıkları kayıplarla dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE, 3'LÜ SİSTEMDE NASIL? Sabah gazetesinin derlediği habere göre, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında 14 maça çıkan Jorge Jesus, 3'lü formasyonla takımını 6 karşılaşmada sahaya sürdü. Bu maçlarda Sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlikle 8 puan kaybetti. Kalan maçlarda 4'lü savunmayı 8 kez kullanan Jesus, bu karşılaşmalardan ise 6 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik çıkararak 5 puan kaybetti. 3'lü olarak en çok 3-5-2 formasyonunu tercih eden Jesus, diğer planda en fazla 4-4-2 ile oynattı. Jesus, 2022-23 sezonuna 4'lü savunma ile başlamış, 4. haftada 3'lü savunmaya döndüğü ilk karşılaşmada Konyaspor'a 1-0 teslim olup ilk yenilgisin almıştı.

FENERBAHÇE'NİN OYUN FORMASYONU VE SONUÇLARI NASIL?