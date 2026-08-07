Basın raporları, Nasr kulübünün son dönemde kendisini vuran şiddetli mali krizden kurtulmak için mevcut yaz transfer döneminin sonundan önce izlediği adımları ortaya koydu.

Nasr, Real Mallorca orta saha oyuncusu Portekizli Samu Costa ile anlaşmasına rağmen, mali krizi nedeniyle üzerine getirilen mali kısıtlamalar gölgesinde mevcut yaz transfer döneminde hiçbir oyuncuyla anlaşma sağlayamamıştı.

Suudi Arabistan'da yayımlanan "Arriyadiyah" gazetesi, Nasr kulübü üzerine getirilen mali kısıtlamaların, mali krizini aşmasının ardından fiilen kaldırıldığını ve böylece kulübün mevcut yaz transfer döneminin sonundan önce yeni oyuncularla anlaşma sağlayabileceğini aktardı.

Gazete, Nasr kulübü hisselerinin yüzde 75'ine sahip olan Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF), bu krizi son derece kısa bir sürede aşmaya yardımcı olan pek çok adım attığını açıkladı.

Nasr kulübü, yakın zamanda iki ticari şirketle imzaladığı ticari sözleşmelerden yararlandı; ayrıca mevcut ve gelecekteki mali yükümlülüklerini yeniden düzenleyerek mali istikrarı ve iş sürdürülebilirliğini güçlendirdi.

Kamu Yatırım Fonu, mali, idari, hukuki ve ticari süreci geliştirmek için uzman danışmanlık şirketlerinden destek aldı; böylece en iyi mali yönetişim uygulamalarının hayata geçirilmesini sağlayarak harcama verimliliğini ve mali sürdürülebilirliği güçlendirdi.

Bunun ardından Nasr kulübü, denetim mercilerine harcama verimliliğini artıran ve mali yükümlülükleri yeniden düzenleyen gerekli teminatları sunarak mali istikrarı ve sürdürülebilirliği destekledi.

Nasr şu anda, mevcut düzenlemeler doğrultusunda ilgili mercilere gerekli belgeleri sunmak için çalışıyor; böylece kulüp gelecek sezon için hazırlıklarını tamamlayabilecek ve yeni transferler gerçekleştirebilecek.

Basın raporlarına göre, "El Alemi" (Uluslararası), geçtiğimiz temmuz ayından bu yana Samu Costa'yı kadrosuna katmak için Real Mallorca ile 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığından, Samu Costa'nın mevcut yaz transfer döneminde Nasr'ın ilk transferi olması bekleniyor.

Nasr, yeni sezona bu ayın 15'i cumartesi günü, Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında El-Feth ile karşılaşacağı maçla başlayacak.

Nasr, geçen sezon 7 yıl aradan sonra kazandığı Suudi Ligi şampiyonluğunu korumanın yanı sıra, tarihinde ilk kez AFC Elit Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı da hedefliyor.