3 kez kuralları ihlal etti, kulübü soruşturma açtı

Karantina kurallarını ihlal eden Serge Aurier'e kulübü Tottenham tarafından soruşturma açıldı.

Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen Serge Aurier'e karantina kurallarını ihlal ettiği için soruşturma açıldı.

Üçüncü kez kural ihlali yapan 27 yaşındaki futbolcu berberini eve çağırarak saçını kestirdi ve beraber çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

İngiltere'de berberler ve kuaförlerin en erken temmuz ayına kadar kapalı kalmaları söylenmişti.

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20 Mayıs Çarşamba günü antrenmanlara başlayan Tottenham, bu paylaşımdan sonra resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamayla konuyla derhal ilgileneceklerini ve oyuncu hakkında soruşturma açtıklarını duyurdu.

Aurier ise bunun ardından yeniden sosyal medyasında bir paylaşım yaptı ve şunları ifade etti: "Berberimin koronavirüs testi negatif çıktı. Aynı şekilde benimki de negatif. Boş konuşmayı bırakın, antrenman tesislerine benimle fotoğraf çektirmeye gelirken maske ve eldivenlerinizi takın. Bu da kuralların bir parçası."

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Daha önce iki kez kuralları çiğnediği için özür dileyen Aurier'in bu ifadeleri ise tartışma konusu oldu.