3 İspanyol kulübü, devam eden yaz transfer döneminde Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Endrick'in geleceğiyle ilgili bilgi aldı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Real Sociedad'ın Endrick'i kadrosuna katmayı hedeflediğini ve oyuncuyu kiralık olarak elde etmek amacıyla son dönemde durumu hakkında bilgi aldığını aktardı.

Sociedad, savunma hattının arkasına koşabilen ve hareketli bir forvet arıyor. Endrick de gerek referans forvet olarak gerekse kanatta oynayarak bu role uygun düşebilir.

Sociedad'ın Endrick'i kadrosuna katmak için Real Madrid'in kapısını çalması ilk kez olmuyor; bir yıl önce, oyuncunun Bask takımına kiralık gidişinin neredeyse kesinleştiği, ancak yaşadığı fiziksel aksaklık nedeniyle bu transferin sekteye uğradığı yayınlanmıştı.

Real Sociedad, harekete geçen tek takım da değildi; en azından Real Betis ve Villarreal de Endrick hakkında bilgi aldı.

Mundo Deportivo, Sociedad, Villarreal ve Real Betis'in Avrupa kupalarında yer alacak kulüplerden olduğunu ve gelişimini sürdürmek isteyen Endrick'in de aradığı şeyin bu olduğunu belirtti.

Ayrıca son dönemde Yan Diomande ve Carlos Espí ile yapılan anlaşmalar da Endrick'i ayrılma kararı almaya itebilir.

Endrick, Real Madrid'de düzenli olarak forma giymedi, ancak Real Sociedad taraftarları onu iyi hatırlıyor; çünkü 2024-2025 sezonu İspanya Kral Kupası yarı finalinde Bask takımının kalesine gidiş ve dönüşte iki muhteşem gol kaydetmişti.

Endrick, Real Madrid'deki döneminde 40 maça çıktı ve 7 gol kaydetti. Ayrıca geçen sezonun ikinci yarısında Lyon'a kiralık olarak oynadı ve 21 maçta 8 gol attı.