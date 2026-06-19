3 gol… Katar, Dünya Kupası’nda eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı

Katar milli takımı, bu yılki Dünya Kupası’nın 2. Grubu’nun ikinci turunda Kanada ile oynadığı maçta, daha önce görülmemiş bir senaryoyla turnuva tarihine adını yazdırdı.

Cuma günü sabahın erken saatlerinde oynanan maçta 6-0 mağlup olan Katar Milli Takımı, gruptaki durumunu zorlaştırdı. Açılış turunda İsviçre ile berabere kalarak elde ettiği tek puanı elinde bulunduran takım, son turda Bosna-Hersek ile karşılaşacak ve 32'li tura yükselme umudunu sürdürebilmek için galip gelmek zorunda.

Al-Anabi, maç boyunca arka arkaya darbeler aldı. 6 gol yemenin yanı sıra, bunlardan biri Muhammed El-Manai’nin kendi kalesine attığı gol olmak üzere, 53. dakikadan itibaren Hammam Al-Amin ve Essam Madibo’nun kırmızı kart görmesi nedeniyle maçı 9 oyuncuyla tamamladı.

"Mister Chip" istatistiklerine göre Katar, Dünya Kupası tarihinde tek bir maçta iki oyuncusu kırmızı kart görerek oyundan atılan ve bir kendi kalesine gol yiyen ilk milli takım oldu.

"Opta" ağı ise Katar milli takımının, Dünya Kupası maçında iki kırmızı kart gören ilk Asya takımı olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca Katar, 1966'da veri toplanmaya başlandığından bu yana Dünya Kupası maçlarının ilk saatinde oyuncuları iki kırmızı kart gören üçüncü milli takım oldu.

Katar Milli Takımı, 2006'da İtalya'ya karşı oynayan ABD ve 1966'da Almanya'ya karşı oynayan Uruguay'ın ardından bu listeye girdi.

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