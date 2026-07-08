3 Fransız oyuncu, Fas maçında ceza tehdidi altında

Fransız milli takımı, yarın Perşembe akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile oynayacağı maça, yarı finale yükselmesi durumunda cezalı duruma düşme riski bulunan 3 oyuncuya karşı dikkatli olması gerektiği bir durumla giriyor.

Fransız “Monte Carlo” radyosu, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps’ın as kadrosuna güvenmesinin beklendiğini, ancak uyluk ağrısı nedeniyle Paraguay maçında forma giyemeyeceğini açıklayan Aurélien Tchouaméni’nin maça hazır olup olmadığı konusunda bazı şüphelerin devam ettiğini bildirdi.

Buna karşılık, teknik direktör, 16 turunda Paraguay karşısında iyi bir performans sergileyen Mano Kone’ye güvenebilecek.

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Ancak Kuni, son maçın 81. dakikasında sarı kart gördüğü için dikkatli olmak zorunda kalacak; aynı maçta Bradley Barcola ve Michael Olesi de sarı kart almıştı.

Michael Oulissi'yi kışkırtmak genellikle zordur, ancak Paraguaylı oyuncu Matias Gallarza bunu başardı. "Monte Carlo" ağının haberine göre, uzatma süresinin 7. dakikasında, hakem, Paraguaylı oyuncunun kendisine dokunmadığı bir tartışmanın ardından Fransız milli takımının forvetine sarı kart gösterdi.

Bunun üzerine Fransız Futbol Federasyonu, maçın ertesi günü cezanın kaldırılması için başvuruda bulundu.

Didier Deschamps'ın Çarşamba günü, Fas maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında teknik direktör, Michael Oulissi'ye gösterilen sarı kartın geçerliliğini koruyacağını doğruladı. Böylelikle Oulissi, Koni ve Barkola, Fas karşısında herhangi biri sarı kart alırsa olası yarı final maçında forma giyemeyebilir.

Fransa'nın İspanya veya Belçika ile oynayacağı yarı finale yükselmesi durumunda, İspanyol oyuncu Ferran Torres, İspanya'nın 1-0 kazandığı 16 turu Portekiz maçının uzatma dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek tek oyuncu olabilir.

Belçika milli takımı ise ABD’yi 4-1’lik büyük bir skorla mağlup ettikten sonra tüm oyuncularını sahaya sürebilecek.