Real Madrid'e yeni katılan Fildişi Sahilili yıldız Yan Diomande, yeni takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin beğenisini kazandı.

"Defensa Central" ağının aktardığına göre Mbappe, Diomande'nin yeteneklerine, özellikle de hızına, her iki ayağıyla topa dokunuşuna ve çalımlarına hayran kaldı.

Mbappe ve Diomande ilk kez birlikte antrenman yaptı ve idman, Fildişi Sahilili oyuncu hakkında oldukça olumlu izlenimlerle sona erdi.

Mbappe ve Real'in diğer oyuncuları, 19 yaşındaki Diomande'nin büyük bir baskıya maruz kalacağının farkında; ancak gerek sahada gerek saha dışında son derece önemli bir oyuncu olacağına ikna olmuş durumdalar.

Bu durum büyük ölçüde, Diomande'nin özelliklerinin takım kadrosunda pek fazla bulunmamasından kaynaklanıyor; özellikle de son yıllarda bu mevkinin asli oyuncusu olan ancak 2027 yılına kadar maçlara dönemeyecek olan Rodrygo Goes'in yer aldığı sağ kanatta.

Bu da yeni sağ kanat oyuncusunun Real Madrid'e gelişinin önemini açıklıyor; özellikle de takımın oyun tarzını daha dikey ve aynı zamanda daha az tahmin edilebilir hâle getireceği için.

Ayrıca bu durum, bazı anlarda Vinicius Junior ya da bizzat Kylian Mbappe gibi genellikle rakipten bir ya da iki oyuncunun kendilerini yakın markaja aldığı futbolculara daha fazla rahatlık sağlayacak; aynı zamanda Diomande'nin varlığı takıma sahada daha fazla genişlik de kazandıracak.