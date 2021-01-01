2.Lig'de ilk yarı sona erdi

2. Lig'de sezonun ilk yarısı hafta içi mesaisiyle sona erdi.

Misli.com 2. Lig'de 19. hafta maçları oynandı ve sezonun ilk yarısı sona erdi.

Beyaz Grup lideri Manisa FK haftayı maç yapmadan geçirirken, Kırmızı Grup lideri Eyüpspor, Van deplasmanından 2-0'lık galibiyetle çıktı.

Günün en gollü maçında Anagold 24 Erzincanspor, Sancaktepe'yi 5-3 mağlup etti.

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Kırşehir Belediyespor ise grubun son sırasındaki 'u 4-0 yenerek günün en farklı galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Kahramanmaraşspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Anagold 24Erzincanspor-Sancaktepe FK: 5-3

Hekimoğlu Trabzon-Ankara Demirspor: 2-0

Şanlıurfaspor-Ergene Velimeşespor: 2-2

Uşakspor-Niğde Anadolu FK: 2-1

Hacettepe-İnegölspor: 1-2

Zonguldak Kömürspor- : 1-2

Gümüşhanespor-Kocaelispor: 1-0

Sarıyer-Çorum FK: 1-1

Kırmızı Grup:

Kırklarelispor-Tarsus İdmanyurdu: 1-1

Vanspor FK-Eyüpspor: 0-2

Pazarspor-Karatay Termal 1922 : 2-0

Sakaryaspor-GMG Kastamonuspor: 1-2

Karacabey Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-1

Bodrumspor-Turgutluspor: 4-1

Kırşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 4-0

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Mamak FK-Serik Belediyespor: 2-1

Pendikspor-Bayburt Özel İdare: 2-0

Sivas Belediyespor-Tetiş Yapı : 1-2