27 milyon avro... Suudi devi, Arjantinli yıldızı hedefliyor

İspanyol basında yer alan haberlere göre, Suudi Al-Ahli kulübü, mevcut yaz transfer döneminde Atlético Madrid oyuncusunu kadrosuna katma yarışına güçlü bir şekilde girdi.

"Marca" gazetesine göre, Suudi kulübü Arjantinli orta saha oyuncusu Tiago Almada'yı kadrosuna katmak için yaklaşık 27 milyon avroluk bir teklif sundu ve oyuncuyu Roshen Ligi'nde yeni bir deneyime atılmaya ikna etmek amacıyla üç sezonluk bir sözleşme teklif etti.

"Marca", Atlético Madrid yönetiminin bu yaz oyuncuyu satmaya açık olduğunu ve onu transfer piyasasına çıkarmaya karar verdiğini belirtti; ancak Almada, Avrupa içinde ve dışında birçok kulübün ilgisini çekmeye devam ediyor.

25 yaşındaki oyuncu şu anda 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımında forma giyiyor ve teknik direktör Lionel Scaloni'nin güvendiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor; bu durum, son haftalarda oyuncunun geleceğine olan ilgiyi artırdı.

Haberde ayrıca, oyuncunun Dünya Kupası'ndaki görevi sona ermeden bir sonraki durağıyla ilgili nihai kararını vermeyeceği, kendisine sunulan teklifleri görüşmeden önce tamamen milli takımdaki performansına odaklanmayı tercih ettiği belirtildi.

Almada’nın Avrupa kıtasında kalma isteğine rağmen, Suudi Arabistan Ligi’ne transfer olmak hâlâ güçlü bir seçenek olarak masada duruyor; özellikle de ligin giderek büyüyen projesi ve son yıllarda çok sayıda yıldız oyuncuyu kadrosuna katması göz önüne alındığında.

Gazete, Atlético Madrid’in oyuncuyla sözleşme imzalamak için ödediği ve 20 milyon avroyu aşan tutarı geri almaya çalıştığını belirtti; bu da Suudi teklifini İspanyol kulübünün masasındaki en önemli seçeneklerden biri haline getiriyor.

Almada, Arjantinli River Plate’in yanı sıra Brezilyalı kulüplerin de ilgisini çekiyor; ancak Al-Ahli’nin sunduğu devasa mali teklif, Suudi kulübüne “Tango” yıldızıyla sözleşme yarışında açık bir avantaj sağlıyor.

Oyuncunun geleceğinin, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından, kendisine sunulan teklifleri değerlendirmeye başlayıp bir sonraki durağıyla ilgili nihai kararını verdiğinde netleşmesi bekleniyor.

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