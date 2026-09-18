Norveçli gol makinesi Erling Haaland'ı Premier Lig'de tam not almaktan yalnızca tek bir rakam ayırıyor ve gözünü şimdi de daha önce ağlarını sarsmayı başaramadığı eski bir kurbana dikti.

Haaland, önümüzdeki pazar günü Manchester City ile Sunderland arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmaya korkutucu bir gol istatistiğiyle giriyor. Futbol istatistik ağı "Squawka"ya göre, İngiltere'ye geldiğinden bu yana Premier Lig'de karşılaştığı 25 kulübün 24'ünün filelerini havalandırmayı başardı.

Ağın verdiği bilgiye göre, Norveçli forvetin bir türlü aşamadığı tek takım Sunderland olarak kalıyor. Geçen sezon oynadıkları iki tam maçta da bu takıma gol atmayı başaramaması, Sunderland'i Haaland'ın gol siciline dair tek boşluk olarak bırakıyor.

Yüzde 57'lik fırsat

Bu düğümü çözmek için fırsat her zamankinden daha uygun görünüyor. "Squawka" ağının tahmin göstergelerine göre, Haaland'a pazar günü gol atması için yüzde 57 oran verildi. Bu oran, sezon başlangıcında yaşadığı korkutucu gol formunu yansıtıyor.

Haaland için bu kişisel meydan okuma, Manchester City'nin güçlü bir başlangıç yaşadığı bir dönemde geliyor. Takım, 4 haftada topladığı 12 puanla Premier Lig puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor; lider Arsenal ile aynı puana sahip olsa da averaj Arsenal'in lehine.

Öte yandan Sunderland, maça yalnızca 4 puanla on dördüncü sırada giriyor. Bu puanları bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle topladı ve İngiltere'de Haaland'ın gollerinin acısını tatmamış tek takım olma unvanını korumak için var gücüyle mücadele edecek.

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