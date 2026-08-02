Bunu Sky bildirdi. Habere göre Cityzens, ancak bu miktardan itibaren görüşmeye açık olacakları alt sınırı belirledi. Rodri'nin İngiliz ikincisiyle sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Özellikle Real Madrid, İspanyol dünya ve Avrupa şampiyonuyla yakından ilgileniyor - ancak habere göre Eflatun-Beyazlılar şu ana kadar masaya yalnızca 50 milyon euro koymak istiyor.

Rodri son olarak Dünya Kupası'nda parladı ve orta sahadaki oyun kurucu rolüyle İspanya'yı ABD'de şampiyonluğa taşıdı. Ayrıca turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü de aldı. 2024'te ise Almanya'daki Avrupa Şampiyonası zaferinin ardından dünyanın en iyi oyuncusu olarak Ballon d'Or'u kazanmıştı.

Real Madrid'de bu yaz büyük bir değişim yaşanıyor: Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa yönetiminde geçen iki kupasız yılın ardından başarılı eski teknik direktör Jose Mourinho, Blancos'ta yeniden görevi devraldı. Real, Marc Cucurella, Denzel Dumfries ve Ibrahima Konate ile savunmasını şimdiden güçlendirdi. Orta sahaya ise Bernardo Silva, Manchester City'den bonservissiz geldi. Ayrıca Madrid ekibinin RB Leipzig'den Yan Diomande'yi de üç haneli milyonluk bir bedelle kadrosuna katma ihtimali yüksek görünüyor. Rodri, bunun ardından Toni Kroos ve Luka Modric'in ayrılıklarından bu yana Real'de eksikliği hissedilen oyun kurucu lider olarak merkezde yer alabilir.

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Rodri pazartesi günü sırtından ameliyat oldu ve bu nedenle yeni sezonun Süper Kupa ve Premier League'deki ilk resmi maçlarını kaçıracak. Yeni teknik direktör Enzo Maresca, daha önce Real Madrid'e imza atmazsa eylülde onu yeniden hesaba katabilecek.