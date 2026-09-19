Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, La Liga'nın yedinci haftasında yarın pazar günü Metropolitano Stadı'nda komşusu Atletico ile oynanacak derbi maçının kadrosunu açıkladı.
Real Madrid, La Liga'da 15 puanla ikinci sırada yer alırken, dördüncü sıradaki Atletico Madrid'in 2 puan önünde bulunuyor.
Real Madrid'in resmi sitesi, yarınki maç için beyazlıların kadrosunu şu şekilde açıkladı:
Kaleciler: Thibaut Courtois, Lunin, Sergio Mestre
Defans: Raul Asencio, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Alvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries
Orta saha: Jude Bellingham, Camavinga, Fede Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago Pitarch
Hücum: Vinicius Junior, Endrick, Kylian Mbappe, Carlos Espi, Brahim Diaz, Yan Diomande
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