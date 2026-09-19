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real madridGetty Images
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24 savaşçı: Mourinho, derbi mücadelesi için Real Madrid silahlarını topluyor

Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
İspanya

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, La Liga'nın yedinci haftasında yarın pazar günü Metropolitano Stadı'nda komşusu Atletico ile oynanacak derbi maçının kadrosunu açıkladı.

Real Madrid, La Liga'da 15 puanla ikinci sırada yer alırken, dördüncü sıradaki Atletico Madrid'in 2 puan önünde bulunuyor.

Real Madrid'in resmi sitesi, yarınki maç için beyazlıların kadrosunu şu şekilde açıkladı:

Kaleciler: Thibaut Courtois, Lunin, Sergio Mestre

Defans: Raul Asencio, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Alvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries

La Liga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Orta saha: Jude Bellingham, Camavinga, Fede Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago Pitarch

Hücum: Vinicius Junior, Endrick, Kylian Mbappe, Carlos Espi, Brahim Diaz, Yan Diomande

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