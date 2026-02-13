24 kulübe önerilen Jhon Duran için şaşırtan sonuç

Fenerbahçe’de kısa süren macerasının ardından Rusya yolunu tutan Jhon Duran hakkında dikkat çeken detaylar gündeme gelmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekipte beklentileri karşılayamayan genç forvetin, Zenit ile anlaşmadan önce Avrupa’da geniş bir kulüp havuzuna önerildiği öne sürüldü.

Transfer Öncesi 24 Kulübe Önerildi İddiası

Rus basınından Match Premier'in haberine göre, 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü, Zenit ile sözleşme imzalamadan önce tam 24 kulübe teklif edildi. Ancak bu takımların oyuncuya sıcak bakmadığı iddia edildi.

Duran’ı kadrosuna katmayan ekipler arasında Avrupa futbolunun önemli markalarının da yer aldığı belirtiliyor. Listede özellikle Barcelona, Real Sociedad, Manchester United, AC Milan, Ajax ve Feyenoord gibi kulüplerin bulunması, transfer sürecinin ne kadar hareketli geçtiğini ortaya koydu.

Fenerbahçe’de Ayrılık Sürpriz Oldu

Fenerbahçe cephesinde ise ayrılığın beklenmedik olduğu konuşuluyor. Kulübe yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre yönetim ve teknik ekip, oyuncunun Süper Kupa’daki Galatasaray galibiyetinden kısa süre sonra takımdan ayrılacağını öngörmüyordu. Bu durum, transfer kararının kulüp içinde de sürpriz etkisi yarattığı şeklinde yorumlandı.

Avrupa devlerinden ret aldıktan sonra Zenit’e imza atan Duran’ın, Rus ekibinde nasıl bir performans ortaya koyacağı ise şimdiden merak konusu oldu.