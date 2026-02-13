Goal.com
24 kulübe önerilen Jhon Duran için şaşırtan sonuç

Fenerbahçe'de potansiyelini ortaya koyamayan Jhon Duran kiralık olarak Zenit'e imza atmıştı. Kolombiyalı oyuncunun Rus takımına gitmeden önce yaşadığı ilginç transfer çıkmazı ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de kısa süren macerasının ardından Rusya yolunu tutan Jhon Duran hakkında dikkat çeken detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. 

Sarı-lacivertli ekipte beklentileri karşılayamayan genç forvetin, Zenit ile anlaşmadan önce Avrupa’da geniş bir kulüp havuzuna önerildiği öne sürüldü. 

Transfer Öncesi 24 Kulübe Önerildi İddiası 

Rus basınından Match Premier'in haberine göre, 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü, Zenit ile sözleşme imzalamadan önce tam 24 kulübe teklif edildi. Ancak bu takımların oyuncuya sıcak bakmadığı iddia edildi. 

Duran’ı kadrosuna katmayan ekipler arasında Avrupa futbolunun önemli markalarının da yer aldığı belirtiliyor. Listede özellikle Barcelona, Real Sociedad, Manchester United, AC Milan, Ajax ve Feyenoord gibi kulüplerin bulunması, transfer sürecinin ne kadar hareketli geçtiğini ortaya koydu. 

Fenerbahçe’de Ayrılık Sürpriz Oldu 

Fenerbahçe cephesinde ise ayrılığın beklenmedik olduğu konuşuluyor. Kulübe yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre yönetim ve teknik ekip, oyuncunun Süper Kupa’daki Galatasaray galibiyetinden kısa süre sonra takımdan ayrılacağını öngörmüyordu. Bu durum, transfer kararının kulüp içinde de sürpriz etkisi yarattığı şeklinde yorumlandı. 

Avrupa devlerinden ret aldıktan sonra Zenit’e imza atan Duran’ın, Rus ekibinde nasıl bir performans ortaya koyacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

