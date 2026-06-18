220 milyon avro mu?.. Mbappé, Real Madrid için rüya transferi destekliyor

Real Madrid taraftarları, transfer piyasasındaki kulübün büyük hamlelerini yakından takip ederken, İspanyol basında yer alan haberler, Avrupa’yı sarsabilecek bir transfer hakkında tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İspanyol "Marca" gazetesi, yönetim kadrosunun Fransız yıldız Michael Oulessi'nin sağ kanat krizini çözebileceğine ve hemşerisi Kylian Mbappé ile mükemmel bir uyum yakalayacağına ikna olması nedeniyle, bu oyuncunun Real Madrid'in en büyük hayali haline geldiğini ortaya koydu.

Habere göre, Real Madrid yönetimi, Bayern Münih’i oyuncuyu bırakmaya ikna etmek için 200 milyon avroyu aşabilecek devasa bir teklifi değerlendirmeye hazır; transfer bedelinin 220 milyon avroya ulaşma ihtimali de bulunuyor.

Gazete, Olic'in Mbappé'den özel destek gördüğüne dikkat çekti. İkili, Fransa milli takımında dikkat çekici bir uyum sergilemişti; en son 2026 Dünya Kupası'nda Senegal ile oynanan maçta Bayern oyuncusu, Real Madrid'in forvetine bir gol pası vermişti.

Mbappé, takım arkadaşına duyduğu hayranlığı gizlemedi; maçın ardından Oulissi’nin yeteneklerini överek, onun sahaya olan olağanüstü görüşü ve dar alanlarda çözüm bulma becerisi sayesinde onunla birlikte oynamanın “son derece kolay” olduğunu vurguladı.

Real Madrid yönetimi, Oulissi’nin onu ideal bir transfer adayı yapan birçok özelliğe sahip olduğunu düşünüyor. Bunların başında genç yaşı, sağ kanat olarak oynayabilme yeteneği ve büyük maçlarda fark yaratabilen teknik becerisi geliyor.

Buna karşın, onunla sözleşme imzalamak oldukça karmaşık bir görev gibi görünüyor; özellikle de Bayern Münih, en önemli yıldızlarından birini kolayca elinden çıkarmaya niyetli değil. Bu durum, Real Madrid’i, transferi gerçekleştirmeye karar vermesi halinde gerekli nakit akışını sağlamak için orta saha oyuncularından birini satmayı düşünmeye itebilir.

Bu nedenle, dikkatler son zamanlarda Valdebebas’taki anlaşmazlıklar nedeniyle taraftarların eleştirilerine maruz kalan Federico Valverde ve Aurélien Tchouaméni gibi isimlere yöneliyor. Her ikisinin de yüksek piyasa değeri, kulübün bu transferi finanse etmesine yardımcı olabilir.

Şu ana kadar resmi bir müzakere açıklanmamış olsa da, Oulissi’nin adı İspanya’nın başkentinde gündemin zirvesinde yer almaya devam ediyor. Fransız oyuncunun, önümüzdeki yıllarda Real Madrid’in projesinde eksik olan parça olabileceğine dair inanç giderek artıyor.

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