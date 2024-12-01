22 yaşındaki oyuncu yere yığıldı, Fiorentina - Inter maçı yarıda kaldı

22 yaşındaki oyuncu 22 yaşındaki oyuncu karşılaşmada yere yığıldı ve Fiorentina - Inter maçı yarıda kaldı.

Fiorentina - Inter maçı yarıda kaldı

Genç oyuncu bir anda yere yığıldı

Eduardo Bove ambulansla hastaneye kaldırıldı

NE OLDU? Serie A'da milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Inter, Fiorentina'ya misafir oldu. Ancak karşılaşma genç bir oyuncunun yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tatil edildi. Yaşananlar taraftarı oldukça merak ettirdi.

BÜYÜK RESİM: Inter ile Fiorentina'nın karşı karşıya geldiği Serie A mücadelesinin 17. dakikasında Fiorentina forması giyen Eduardo Bove bir anda yere yağıldı. 22 yaşındaki oyuncu maç sırasında beklenmedik gelişmenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eduardo Bove'nin yere yığılmasının ardından Fiorentina - Inter maçı da tatil edildi. Oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme henüz ortaya çıkmadı.

DAHA FAZLASI: Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) maçı sırasında kalp krizi geçiren Christian Eriksen de karşılaşma esnasında bir anda yere yığılmıştı.

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Danimarka Futbol Federasyonu, Finlandiya maçında kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaşarak saha içerisinde baygınlık geçiren Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'e ICD (Implante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) takılacağını açıklamıştı.

Eriksen'in bu gelişme üzerine futbolu bırakacağı söylenirken Danimarkalı oyuncu, Manchester United formasıyla kariyerine hala daha devam ediyor.