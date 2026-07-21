2031'e kadar sözleşme.. İngiliz devi Ayoub Bouaddi ile anlaştı

İngiliz bir devi, Avrupa futbolunun yükselen en dikkat çekici yeteneklerinden biri olan Faslı Ayoub Bouaddi'yi transfer etmek amacıyla Fransız Lille kulübüyle güçlü müzakerelere girdi.

Transfer piyasasında uzman İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın X platformundaki hesabından açıkladığına göre, Bouaddi ile Manchester City 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşme imzalamak konusunda anlaşmaya vardı; bu sırada İngiliz kulübünün yönetimi, oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varmak için Lille ile müzakerelerini yoğunlaştırdı.

İtalyan gazeteci, Manchester City'nin transferi erken tamamlamak için güçlü bir şekilde hareket ettiğine ve Faslı oyuncuyu transfer etmeye ilgi gösteren iki büyük Avrupa kulübünün önüne geçmeye çalıştığına işaret etti.

Manchester City, Bouaddi'yi geleceğin yıldız adayı olarak görüyor; bu nedenle kulüp, son dönemde Lille'deki performanslarıyla, ardından 2026 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile özellikle olağanüstü bir performans sergilediği Brezilya maçında dikkatleri üzerine çeken oyuncuya yönelik rekabet artmadan önce transferi tamamlamak için erken hareket etmeye çalışıyor.

Manchester City'nin bu hamleleri, Bouaddi'nin kıtanın büyük kulüpleri tarafından geniş çapta takip edilen isimlerden biri haline gelmesinin ardından, Avrupa sahalarındaki genç Faslı yeteneklere yönelik artan ilgiyi teyit ediyor.

Manchester City'nin Lille ile nihai bir anlaşmaya varması durumunda Bouaddi, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine transfer olarak kariyerinde büyük bir adım atmış olacak; bu transfer, profesyonel serüveninde yeni bir dönemin başlangıcını temsil edebilir.

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