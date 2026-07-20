'2030 Dünya Kupası 64 ülkeye genişletildi'

Alejandro Domínguez, Pazartesi akşamı 2030 Dünya Kupası hakkında dikkat çeken bir mesajla ortalığı karıştırdı. Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL) Başkanı, sosyal medya aracılığıyla, FIFA’nın henüz bu konuda resmi bir onay vermemiş olmasına rağmen, bu yıldönümü turnuvasının tam 64 ülkenin katılımıyla oynanacağını duyurdu.

2030 Dünya Kupası, turnuvanın 100. yıl dönümüne adanmış olacak. Bu nedenle turnuva, dünya futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir düzenlemeyle altı farklı ülkede düzenlenecek.

Maçların büyük bir kısmı İspanya, Portekiz ve Fas’ta oynanacak. Ancak açılış maçları, 1930’daki ilk Dünya Kupası’na saygı gösterisi olarak Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da yapılacak.

Paraguaylı Domínguez, turnuvayı şimdiden heyecanla bekliyor. “Bir sonraki Dünya Kupası evimizde oynanacak!” diye yazıyor X’te.

Bununla da kalmıyor. CONMEBOL Başkanı, “64 takımlı bir turnuva ile Dünya Kupası’nın yıldönümünü kutlamak, futbol için büyük bir fırsat,” diye ekliyor.

Domínguez, bu açıklamasıyla FIFA’nın henüz resmi olarak duyurmadığı bir kararı önceden tahmin ediyor gibi görünüyor. Bu nedenle sözleri, Dünya Kupası’nın daha da genişletileceğine dair spekülasyonlara yol açtı.

48 ülkenin katıldığı 2026 Dünya Kupası, şimdiye kadarki en büyük turnuva olmuştu. Bu genişleme, 32 ülkenin katıldığı önceki turnuvalara kıyasla önemli bir adımdı.

Yine de, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun daha da büyük bir Dünya Kupası’nı desteklediği yönünde söylentiler uzun süredir dolaşıyor. 64 katılımcıya genişletme konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için, Domínguez’in açıklamaları şimdilik dikkat çekici ve zamansız olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca, 64 ülkeye genişletilmesi spor açısından da önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu formatta, dört ülkeden oluşan on altı grup oluşturulabilir ve ardından sadece birinci ve ikinci sırayı alan takımlar eleme turlarına yükselir. Böylelikle, en iyi üçüncü sırayı alan takımların da eleme turlarına katıldığı tartışmalı sistem ortadan kalkar.

Son Dünya Kupası’nda bu durum tuhaf bir duruma yol açmıştı; grup aşamasının son maçında Cezayir, Avusturya karşısında beraberlikten menfaat sağlayacaktı, ancak bir galibiyet, eleme turunda daha zorlu bir rakip (İspanya) ile karşılaşmasına neden olacağı için kazanmamalıydı.







