Lionel Messi, 39 yaşına ulaşmasına rağmen Arjantin Milli Takımı ile geleceğini henüz netleştirmedi. Messi, "tango dansçıları"nı Dünya Kupası'nda ikincilik sırasına taşımıştı; öyle bir turnuvada ki, öne çıkan bir performans sergilemiş ve 8 gol kaydetmişti.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Messi'nin önümüzdeki aylarda ve yıllarda Arjantin Milli Takımı ile devam etmesi konusunda tüm ihtimaller hâlâ açık. Zira Arjantinli yıldız, uluslararası düzeyde oynamaya devam edip etmeyeceğini şu ana kadar teyit etmiş değil.

"Marca"nın elindeki bilgilere göre Arjantin'in planı, Messi'nin önümüzdeki dönemde tango formasını giymeye devam etmesi yönünde. Ancak bu ya da şu yönde henüz hiçbir şeyin netleşmediği de vurgulanıyor. Önümüzdeki büyük sınav ise onun 2028 Copa America'ya katılımı olacak.

Messi'nin 39 yaşında olması, Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerine son verebileceği düşüncesini akla getirebilir. Ancak bu acı hisle birlikte gelen ikincilik, belki de hesaplarında bir şeyleri değiştirebilir; belki de hiç değiştirmez. Özellikle de zaten Arjantin Milli Takımı ile devam etme fikrine sahip olduğu göz önüne alınırsa. İki karardan birine varmak için önümüzdeki günler ve aylar belirleyici olacak.

Messi, yaş dönemiyle ilgili mantıklı bir şeyi her zaman tekrarlıyor: Bu meseleyi, fiziksel durumuna göre yıldan yıla değerlendirdiğini söylüyor.

Oyuncu şu anda iyi durumda görünüyor ve bunu Dünya Kupası boyunca kanıtladı. Ancak bir yıl sonra durumunun nasıl olacağını kimse bilmiyor, belki Messi'nin kendisi bile bilmiyor.

Arjantin Milli Takımı'nın yarışacağı bir sonraki büyük kupa, büyük olasılıkla Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan 2028 Copa America. Turnuvaya iki yıl var; bu süre, Messi'nin Inter Miami ile sözleşmesinde kalan süreyle aynı.

Bundan önce Arjantin Milli Takımı, eylül, ekim ve kasım aylarında, hâlâ teknik ekibin başında bulunan Lionel Scaloni yönetiminde 6 hazırlık maçı oynayacak. Ardından "tango dansçıları", milli takımın halihazırda katılımını garantilediği 2030 Dünya Kupası elemelerine tamamen odaklanacak.

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası'na katılımını garantiledikten sonra bu elemeler "farklı" olacak. 2030 Dünya Kupası'na sembolik ev sahibi ortakları olarak katılacak olan Paraguay ve Uruguay için de durum aynı; dolayısıyla Arjantin Milli Takımı puan için yarışmak zorunda kalmayacak.

Belki de Conmebol, adı geçen üç ülkeye ek teşvikler sağlamak için Uluslar Ligi benzeri yeni bir turnuva icat eder. İşte o zaman soru şu olacak: Messi katılacak mı, katılmayacak mı?