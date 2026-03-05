2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletlerini nasıl satın alabilirsiniz: Takımlar, fiyatlar ve daha fazla bilgi

2025/26 Şampiyonlar Ligi sezonu tüm hızıyla devam ediyor ve tüm gözler, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Puskás Aréna'da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin oynanacağı Budapeşte'ye çevrilmiş durumda.
GOAL, Budapeşte'de düzenlenecek 2025 Şampiyonlar Ligi Finali biletini alarak futbol hayallerinizi nasıl gerçekleştirebileceğiniz konusunda size rehberlik etsin.
Yaklaşan Şampiyonlar Ligi 2026 biletleri: Finale giden yol
|Tarih
|Maç
|Yer
|Bilet
|10 Mart Salı
|Galatasaray - Liverpool (17:45)
|RAMS Park (İstanbul)
|Bilet
|Atalanta - Bayern Münih (20:00)
|Gewiss Stadyumu (Bergamo)
|Bilet
|Atletico Madrid - Tottenham Hotspur (20:00)
|Metropolitano Stadyumu (Madrid)
|Bilet
|Newcastle United - Barcelona (20:00)
|St James' Park (Newcastle)
|Bilet
|11 Mart Çar
|Bayer Leverkusen - Arsenal (17:45)
|BayArena (Leverkusen)
|Bilet
|Bodø/Glimt - Sporting CP (20:00)
|Aspmyra Stadion (Bodø)
|Bilet
|Paris Saint-Germain - Chelsea (20:00)
|Parc des Princes (Paris)
|Bilet
|Real Madrid - Manchester City (20:00)
|Santiago Bernabéu (Madrid)
|Bilet
|17 Mart Salı
|Sporting CP - Bodø/Glimt (17:45)
|Estádio José Alvalade (Lizbon)
|Bilet
|Arsenal - Bayer Leverkusen (20:00)
|Emirates Stadyumu (Londra)
|Bilet
|Chelsea - Paris Saint-Germain (20:00)
|Stamford Bridge (Londra)
|Bilet
|Manchester City - Real Madrid (20:00)
|Etihad Stadyumu (Manchester)
|Bilet
|18 Mart Çarşamba
|Barcelona - Newcastle United (17:45)
|Estadi Olímpic Lluís Companys (Barselona)
|Bilet
|Bayern Münih - Atalanta (20:00)
|Allianz Arena (Münih)
|Bilet
|Liverpool - Galatasaray (20:00)
|Anfield (Liverpool)
|Bilet
|Tottenham Hotspur - Atletico Madrid (20:00)
|Tottenham Hotspur Stadyumu (Londra)
|Bilet
2025/26 Şampiyonlar Ligi'nin önemli tarihleri nelerdir?
- Lig Aşaması: 16 Eylül 2025 – 28 Ocak 2026
- Eleme Play-off'ları: 17–18 ve 24–25 Şubat 2026
- Son 16 Turu: 10–11 ve 17–18 Mart 2026
- Çeyrek finaller: 7–8 ve 14–15 Nisan 2026
- Yarı finaller: 28–29 Nisan ve 5–6 Mayıs 2026
- Final: 30 Mayıs 2026 Cumartesi – Puskás Aréna, Budapeşte
Final maçı saat 18:00 CEST'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri nereden satın alınır?Getty Images
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri geleneksel olarak üç yoldan satın alınabilir:
- Maçın her iki takımının resmi bilet portalları.
- Doğrudan UEFA'dan.
- SeatPick ve StubHub gibi ikincil perakendeciler.
Şampiyonlar Ligi 2026 biletleri nasıl satın alınır?
Yüksek bahisli eleme turları yakında başlayacağından, yaklaşan maçlar için Şampiyonlar Ligi biletleri almak isteyebilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi Finali bilet çekilişi nasıl yapılır?
Diğer kulüp ve uluslararası müsabakalarda olduğu gibi, yönetim kurulu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletlerini geleneksel satış kanalları yerine, genellikle Nisan ayında yapılan bir çekilişle satmaktadır.
64.500 biletin toplam 38.700'ü taraftarlar ve genel halkın satın alması için satışa sunulur.
Finale yükselen iki takım, her biri 18.000 bilet alacak, geri kalan biletler ise dünya çapındaki taraftarlara satışa sunulacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri ne kadar?Getty Images
UEFA tarafından belirlenen 2025 Şampiyonlar Ligi Finali için standart resmi bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:
- Kategori 4 veya "Fans First" kategorisi: 90 € (102 $) - takımların taraftarları için ayrılmıştır
- Kategori 3: 180 € (205 $)
- Kategori 2: 650 € (738 $)
- Kategori 1: 950 € (1.080 $)
Genel enflasyon artışını göz önünde bulundurursak, taraftarlar 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için daha da fazla fiyat artışı bekleyebilirler. Fiyatlar, hangi kulüplerin finale kalacağına bakılmaksızın aynı olacak, ancak bazı takımlar sadakat göstergesi olarak taraftarlarına tahsis maliyetlerini sübvanse edebilir.
Konaklama paketleri de genel halka sunulmaktadır, ancak bunlar son derece sınırlıdır ve çok daha yüksek maliyetlidir. Fiyatlar, ortak salona erişim için kişi başı 5.900 € (6.700 $) ile özel loca için 12.900 € (14.660 $) arasında değişmektedir.
2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nerede oynanacak?Getty Images
2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Macaristan'ın Budapeşte kentindeki muhteşem Puskás Aréna'da oynanacak.
2019 yılında resmi olarak açılan Puskás Aréna, büyük uluslararası maçlar için yaklaşık 65.000 kişilik kapasiteye sahiptir. Macaristan milli futbol takımının ev sahibi stadyumu olarak hizmet veren bu stadyum, kısa sürede Orta Avrupa'daki yüksek profilli futbol etkinliklerinin merkezi haline gelmiştir.
2025/26 Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar yer alıyor?
- İngiltere: Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea, Tottenham, Newcastle
- İtalya: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
- İspanya: Barcelona, Real Madrid, Atleti, Athletic Club, Villarreal
- Almanya: Bayern München, Leverkusen, Frankfurt, B. Dortmund
- Fransa: Paris, Marsilya, Monako
- Hollanda: PSV, Ajax
- Portekiz: Benfica*, Sporting CP
- Belçika: Club Brugge, Union SG
- Türkiye: Galatasaray
- Çekya: Slavia Praha
- Norveç: Bodø/Glimt
- Yunanistan: Olympiacos
- Danimarka: Kopenhag
- Kıbrıs: Pafos
- Azerbaycan: Qarabağ
- Kazakistan: Kairat Almaty