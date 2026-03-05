2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletlerini nasıl satın alabilirsiniz: Takımlar, fiyatlar ve daha fazla bilgi

2025/26 Şampiyonlar Ligi sezonu tüm hızıyla devam ediyor ve tüm gözler, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Puskás Aréna'da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin oynanacağı Budapeşte'ye çevrilmiş durumda.

GOAL, Budapeşte'de düzenlenecek 2025 Şampiyonlar Ligi Finali biletini alarak futbol hayallerinizi nasıl gerçekleştirebileceğiniz konusunda size rehberlik etsin.

Yaklaşan Şampiyonlar Ligi 2026 biletleri: Finale giden yol

Tarih Maç Yer Bilet 10 Mart Salı Galatasaray - Liverpool (17:45) RAMS Park (İstanbul) Bilet Atalanta - Bayern Münih (20:00) Gewiss Stadyumu (Bergamo) Bilet Atletico Madrid - Tottenham Hotspur (20:00) Metropolitano Stadyumu (Madrid) Bilet Newcastle United - Barcelona (20:00) St James' Park (Newcastle) Bilet 11 Mart Çar Bayer Leverkusen - Arsenal (17:45) BayArena (Leverkusen) Bilet Bodø/Glimt - Sporting CP (20:00) Aspmyra Stadion (Bodø) Bilet Paris Saint-Germain - Chelsea (20:00) Parc des Princes (Paris) Bilet Real Madrid - Manchester City (20:00) Santiago Bernabéu (Madrid) Bilet 17 Mart Salı Sporting CP - Bodø/Glimt (17:45) Estádio José Alvalade (Lizbon) Bilet Arsenal - Bayer Leverkusen (20:00) Emirates Stadyumu (Londra) Bilet Chelsea - Paris Saint-Germain (20:00) Stamford Bridge (Londra) Bilet Manchester City - Real Madrid (20:00) Etihad Stadyumu (Manchester) Bilet 18 Mart Çarşamba Barcelona - Newcastle United (17:45) Estadi Olímpic Lluís Companys (Barselona) Bilet Bayern Münih - Atalanta (20:00) Allianz Arena (Münih) Bilet Liverpool - Galatasaray (20:00) Anfield (Liverpool) Bilet Tottenham Hotspur - Atletico Madrid (20:00) Tottenham Hotspur Stadyumu (Londra) Bilet

2025/26 Şampiyonlar Ligi'nin önemli tarihleri nelerdir?

Lig Aşaması : 16 Eylül 2025 – 28 Ocak 2026

: 16 Eylül 2025 – 28 Ocak 2026 Eleme Play-off'ları : 17–18 ve 24–25 Şubat 2026

: 17–18 ve 24–25 Şubat 2026 Son 16 Turu : 10–11 ve 17–18 Mart 2026

: 10–11 ve 17–18 Mart 2026 Çeyrek finaller : 7–8 ve 14–15 Nisan 2026

: 7–8 ve 14–15 Nisan 2026 Yarı finaller : 28–29 Nisan ve 5–6 Mayıs 2026

: 28–29 Nisan ve 5–6 Mayıs 2026 Final: 30 Mayıs 2026 Cumartesi – Puskás Aréna, Budapeşte

Final maçı saat 18:00 CEST'de başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri nereden satın alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri geleneksel olarak üç yoldan satın alınabilir:

Maçın her iki takımının resmi bilet portalları. Doğrudan UEFA'dan. SeatPick ve StubHub gibi ikincil perakendeciler.

Şampiyonlar Ligi 2026 biletleri nasıl satın alınır?

Yüksek bahisli eleme turları yakında başlayacağından, yaklaşan maçlar için Şampiyonlar Ligi biletleri almak isteyebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi Finali bilet çekilişi nasıl yapılır?

Diğer kulüp ve uluslararası müsabakalarda olduğu gibi, yönetim kurulu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletlerini geleneksel satış kanalları yerine, genellikle Nisan ayında yapılan bir çekilişle satmaktadır.

64.500 biletin toplam 38.700'ü taraftarlar ve genel halkın satın alması için satışa sunulur.

Finale yükselen iki takım, her biri 18.000 bilet alacak, geri kalan biletler ise dünya çapındaki taraftarlara satışa sunulacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri ne kadar?

UEFA tarafından belirlenen 2025 Şampiyonlar Ligi Finali için standart resmi bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

Kategori 4 veya "Fans First" kategorisi: 90 € (102 $) - takımların taraftarları için ayrılmıştır

90 € (102 $) - takımların taraftarları için ayrılmıştır Kategori 3: 180 € (205 $)

180 € (205 $) Kategori 2: 650 € (738 $)

650 € (738 $) Kategori 1: 950 € (1.080 $)

Genel enflasyon artışını göz önünde bulundurursak, taraftarlar 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için daha da fazla fiyat artışı bekleyebilirler. Fiyatlar, hangi kulüplerin finale kalacağına bakılmaksızın aynı olacak, ancak bazı takımlar sadakat göstergesi olarak taraftarlarına tahsis maliyetlerini sübvanse edebilir.

Konaklama paketleri de genel halka sunulmaktadır, ancak bunlar son derece sınırlıdır ve çok daha yüksek maliyetlidir. Fiyatlar, ortak salona erişim için kişi başı 5.900 € (6.700 $) ile özel loca için 12.900 € (14.660 $) arasında değişmektedir.

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nerede oynanacak?

Getty Images

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Macaristan'ın Budapeşte kentindeki muhteşem Puskás Aréna'da oynanacak.

2019 yılında resmi olarak açılan Puskás Aréna, büyük uluslararası maçlar için yaklaşık 65.000 kişilik kapasiteye sahiptir. Macaristan milli futbol takımının ev sahibi stadyumu olarak hizmet veren bu stadyum, kısa sürede Orta Avrupa'daki yüksek profilli futbol etkinliklerinin merkezi haline gelmiştir.

2025/26 Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar yer alıyor?