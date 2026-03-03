2026 UEFA Avrupa Elemeleri Dünya Kupası biletlerini nasıl alabilirsiniz: İtalya - Kuzey İrlanda, Çek Cumhuriyeti - İrlanda Cumhuriyeti ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan altı takımın dördü, Mart ayında yapılacak UEFA play-off maçlarında başarılı olan takımlar olacak. Toplamda on altı takım, altı gün boyunca oynanacak on iki maçta mücadele edecek.

Katılan 16 takımdan 10'u FIFA sıralamasında ilk 50 içinde yer alıyor, bu nedenle batıda Galler'den doğuda Türkiye'ye ve aradaki birçok yerde yüksek gerilimli maçlar bekleyebiliriz.

GOAL, gelecek yaz Kuzey Amerika'ya kimlerin gideceğini belirleyecek olan UEFA play-off'ları için ihtiyacınız olan tüm önemli bilet bilgilerini, koltukları nasıl ayırtabileceğinizi ve biletlerin fiyatlarını da dahil olmak üzere size sunuyor.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ne zaman?

Tarih Maç (CET) Bilet 26 Mart Perşembe Yol A Yarı Final: Galler - Bosna Hersek (20:45) Bilet 26 Mart Per Yol A Yarı Final: İtalya - Kuzey İrlanda (20:45) Bilet 26 Mart Perşembe Yol B Y/F: Ukrayna - İsveç (20:45) Bilet 26 Mart Perşembe Yol B Y/F: Polonya - Arnavutluk (20:45) Bilet 26 Mart Perşembe Yol C Y/F: Türkiye - Romanya (18:00) Bilet 26 Mart Perşembe Yol C Y/F: Slovakya - Kosova (20:45) Bilet 26 Mart Perşembe Yol D Y/F: Danimarka - Kuzey Makedonya (20:45) Bilet 26 Mart Perşembe D Grubu Yarı Final: Çek Cumhuriyeti - İrlanda Cumhuriyeti (20:45) Bilet

Yukarıdaki maçların sekiz galibi, altı gün sonra, 31 Mart Çarşamba günü yapılacak dört "Yol Finali"ne yükselecek.

Bu maçlar, yaz aylarında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak dört takımı belirleyecek.

Dünya Kupası Avrupa elemelerinin formatı nedir?

UEFA eleme gruplarında ikinci olan on iki takım, Dünya Kupası eleme grubu aşamasında birinci veya ikinci olamayan 2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nde en iyi sıralamaya sahip dört grup birincisiyle birlikte play-off'lara katılıyor.

Play-off'lara katılan on altı takım, her birinde dört takımın yer aldığı dört gruba ayrılacak. Play-off maçları tek maçlı yarı finaller ve ardından tek maçlı finaller şeklinde oynanacak.

Dünya Kupası Avrupa elemelerinden ne beklenebilir?

Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Kosova ilk kez Dünya Kupası finallerine ulaşmaya çalışırken, geçmişteki zaferlerini yeniden kazanmak için yarışan birkaç büyük futbol ülkesi var, bunların başında İtalya geliyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, 4 kez dünya şampiyonu olan İtalya, 2018 ve 2022 Dünya Kupası finallerine katılamadı ve Azzurri'nin teknik direktörü Gennaro Gattuso, bu kez takımı finallere taşımak için büyük baskı altında.

İtalya, İsveç, Ukrayna ve İrlanda Cumhuriyeti ile birlikte son zamanlarda play-off'ların gediklisi haline geldi. Son iki ülke, 20 yılı aşkın süredir Dünya Kupası'na katılamadı ve bir kez daha bu turnuvada yer almak için çaresizce çabalıyor.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri biletleri nasıl satın alınır?

Yaklaşan maçların biletlerinin olup olmadığını kontrol etmek için genellikle ilk olarak resmi ulusal futbol federasyonlarına bakılır. Ancak, Dünya Kupası Avrupa Play-Offları gibi yüksek profilli maçların biletleri hızlı bir şekilde tükenebilir.

Ayrıca, taraftarlar ikincil piyasadan Dünya Kupası Avrupa Play-Off biletleri satın alabilirler. StubHub, alternatif kanallardan bilet satın almak isteyenler için önde gelen perakendecilerden biridir. Bilet yeniden satış pazarında yasal bir satıcıdır ve taraftarların bilet satın alabileceği güvenli bir yerdir.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri biletleri ne kadar?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri biletleri, StubHub'da İtalya-Kuzey İrlanda maçı için 100 €'dan başlayıp Türkiye-Romanya maçı için 616 €'ya kadar çıkmaktadır.

İkincil pazarlarda bilet fiyatlarının dinamik olduğunu unutmamak önemlidir. Bu fiyatlar, talebe göre bireysel satıcılar tarafından belirlenir ve dalgalanma gösterebilir.

Biletler 87 €'dan başlasa da, özellikle premium koltuklar veya son dakika satın alımları için fiyatların daha yüksek olması mümkündür.

Satın alma kararınızı verirken, en ucuz biletlerin genellikle ilk olarak tükendiğini unutmayın. Her zaman mevcut bölümlerin fiyatlarını karşılaştırın ve özellikle grup olarak katılıyorsanız koltuk düzenini iyice anlayın.