2026 Şampiyonluk Playoffları: Premier Lig için yarışan takımların fikstürleri, tarihleri ve takımlar

İngiliz Şampiyonası, her sezon 24 takımın Premier Lig'e yükselme mücadelesi verdiği, futbolun en rekabetçi liglerinden biridir.

Sezon sonu play-off sistemi ilk olarak 1987 yılında EFL'ye girmiştir. İki yıl sonra, format bugün bildiğimiz haline gelmiştir. Bu formatta, otomatik yükselme pozisyonlarının hemen dışında kalan dört kulüp, en üst ligde son bir yer için mücadele eder.

Şampiyonluk sezonunun en heyecan verici yönü, dört takımın kalan tek yükselme pozisyonunu elde edebileceği playoff aşamasıdır.

GOAL, 2026 Şampiyona playoffları hakkında bilmeniz gereken her şeyi, nerede izleyeceğiniz, nasıl işlediği ve daha fazlasını size sunuyor.

Şampiyona playoffları nedir?

İngiliz futbolunda, Championship playoffları normal sezonun bitiminde son bir hesaplaşma görevi görür ve hangi kulübün Premier League'e kalan son bileti alacağına karar verir.

46 lig maçının ardından, en üstteki iki takım doğrudan en üst lige yükselir. Üçüncü ile altıncı sırada bitiren takımlar ise yüksek riskli bir playoff grubuna girer ve hepsi o tek altın yükselme hakkı için mücadele eder.

Şampiyona playoffları nasıl işliyor?

Şampiyonluk playofflarında yer almak için verilen mücadele, futbolun en öngörülemez liglerinden birinde her zaman yoğundur. Ancak, sezonun sonunda playofflar başladığında, riskler de bir anda yükselir.

Bu play-off'larda, otomatik yükselme sıralamasının hemen altında yer alan dört takım, yüksek riskli bir eleme formatında birbirleriyle karşı karşıya gelir. Sezonu üçüncü ile altıncı sıralarda tamamlayan takımlar, çok begeçilen son yükselme hakkı için yarışmaya hak kazanır.

Yarı finalde, üçüncü sırayı alan takım altıncı sırayı alan takımla, dördüncü sırayı alan takım ise beşinci sırayı alan takımla karşılaşır. Her eşleşme iki maçtan oluşur ve her iki takım da birer maç ev sahipliği yapar. Ligde daha üst sırada yer alan takım, belirleyici ikinci maçı kendi sahasında oynama avantajına sahip olur.

Kazananlar, iki maçın toplam skoruna göre belirlenir ve deplasman golü kuralı geçerli değildir. İkinci maçın ardından toplam skor eşit kalırsa, maç uzatmaya gider ve gerekirse penaltılarla sonuç belirlenir.

İki yarı finalin galibi, Wembley Stadyumu'nda oynanan tek maçlık play-off finaline yükselir. Normal süre galibiyetle sonuçlanmazsa, maç uzatma ve penaltılarla sonuçlandırılır. Finalde galip gelen takım, bir sonraki sezon Premier Lig'de yer almayı garantiler.

2026 Şampiyonası play-off'larına hangi takımlar katılmaya hak kazandı?

Toplam dört takım Championship play-off'larına katılmaya hak kazanır. Championship'in üst sıralarındaki takımların nihai sıralamalarını aşağıda görebilirsiniz.

Şampiyona 2025-26 tablosu

Pozisyon Takım Oyn G B Y GD P 1 Middlesbrough 31 18 7 6 +19 61 2 Coventry City 31 17 8 6 +28 59 3 Millwall 32 16 8 8 +4 56 4 Ipswich Town 30 15 9 6 +22 54 5 Hull City 31 16 6 9 +7 54 6 Derby County 32 13 9 10 +8 48

Son güncelleme: 15 Şubat 2026, 10:30 GMT

2026 Şampiyonluk playofflarını televizyonda nerede izleyebilirim ve çevrimiçi olarak nasıl canlı yayınlayabilirim?

Ülke TV kanalı Canlı yayın Birleşik Krallık (İngiltere) Sky Sports Sky GO Amerika Birleşik Devletleri (ABD) CBS Sports Network (seçili maçlar) Paramount+

Sky Sports, tüm Şampiyona playoff maçlarını kendi ağında yayınlayacak ve Sky Sports Main Event ile Sky SportsFootball ana TV kanalları olacak . Maçları çevrimiçi olarak canlı izlemek isteyenler, Sky GO ile bunu yapabilirler.

ABD'de, 2025-26 EFL Championship playoff maçları CBS Sports Network ve CBS Sports Golazo Network'te yayınlanacak ve maçların çoğu, yeni kullanıcılara 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunan Paramount+'da izlenebilecek.

2026 Şampiyonası playoffları ne zaman?

2025-26 Şampiyonası playoff yarı finallerinin kesin tarihleri henüz resmi olarak onaylanmadı, ancak normal sezonun sona ermesinden yaklaşık iki hafta sonra, yani 2 ve 3 Mayıs 2026 hafta sonu gerçekleşmesi bekleniyor.

Şampiyonluk Play-off Finali, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü yapılacak ve bir kulüp, ikonik Wembley stadyumunda Premier Lig'e yükselme hakkı kazanacak. Play-off'larda, Şampiyonluk sıralamasında üçüncü ile altıncı arasında yer alan takımlar, Premier Lig'e yükselme hakkı için mücadele edecek.

Yarı finaller, Mayıs ayında sona eren normal sezonun bitiminden kısa bir süre sonra oynanacak. Şampiyonluk sezonunun son turu ile yarı finallerin başlangıcı arasında kısa bir ara olacak. Ancak, yarı finalin ilk ayağı genellikle 46 maçlık sezonun bitiminden yaklaşık bir hafta sonra oynanır.

2026 Şampiyonluk playoff finali ne zaman ve nerede oynanacak?

Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi Maç başlangıç saati: TBD Yer: Wembley Stadyumu, Londra

2026 Şampiyonası play-off finali, 23 Mayıs 2025 Cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

Wembley, elbette, İngiliz sporlarında ve özellikle İngiliz futbolunda ikonik bir stadyumdur. 90.000 kişilik stadyum, sevgiyle "Futbolun Evi" veya "HQ" olarak bilinir ve Futbol Ligi playoffları ve FA Kupası dahil olmak üzere çoğu ulusal final maçına ev sahipliği yapar.

2025'te Şampiyona playofflarını kim kazandı?

Sunderland , 2025 Şampiyonluk playoff finalinde Sheffield United'ı 2-1'lik dramatik bir galibiyetle mağlup ederek Premier Lig'e dönüşünügarantiledi . Maçın sonlarında geride olan Black Cats, ikinci yarıda attığı iki golle maçı tersine çevirdi ve 2016-17 sezonundan bu yana ilk kez uzun zamandır beklenen üst lige dönüşünü garantiledi.

Şampiyonluk playofflarını kazanmanın değeri nedir?

Şampiyonluk playoff finali, galibiyetin getirdiği maddi ödüller nedeniyle "Futbolda En Zengin Maç" olarak adlandırılıyor.

Başlangıçta, Premier Lig kulüpleri arasında dağıtılan televizyon gelirleri sayesinde, yükselme hakkı kazanan takımın 100 milyon sterlin (120 milyon dolar) kadar bir kazanç elde ettiği söylenebilir, ancak bunun yanı sıra birçok başka gelir artırıcı faktör de vardır.

Örneğin, bir takım ilk sezonunda küme düşmekten kaçınırsa bu para ikiye katlanabilir, ayrıca Premier Lig'de oynayan bir takıma her türlü sponsorluk anlaşması gelir.