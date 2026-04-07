Goal.com
Canlı
ACF Fiorentina v AC Milan - Serie A

Çeviri:

2026... Polišić krizi çözülmeyi bekliyor

SSC Napoli - AC Milan
SSC Napoli
AC Milan
Serie A
C. Pulisic
İtalya
ABD

ABD'nin son askeri tatbikatı sorunu daha da derinleştiriyor

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Milan ve ABD milli takımının yıldızı Christian Pulisic, uzun süredir gol sıkıntısı çekiyor.

27 yaşındaki oyuncu, kulüp düzeyinde sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve İtalya Serie A'da 11 maçta 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

Ancak, Football Italia'nın haberine göre, Polisić, 2026 yılında oynanan sonraki 13 Serie A maçında sadece 1 asist yaptı ve yıl başından bu yana henüz gol atamadı.

NEW stc tv Serie A Kooora

Amerikalı yıldız, yılın başından beri tam formunda değildi; sadece üç kez 90 dakika boyunca oynadı ve beş maçta yedek olarak sahaya çıktı.

Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Udinese crest
Udinese
UDI
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP

Pulisic, geçtiğimiz Şubat ayında bursit nedeniyle Bologna ile oynanan Serie A maçında forma giyemedi ve o zamandan beri alıştığımız performansını sergileyemedi.

Ayrıca okuyun: Savaş planı... Simeone, Barcelona'yı yorgun düşürme stratejisiyle tuzağa çekiyor

Ayrıca okuyun: Almanya efsanesi: Yamal İtalyan olsaydı onu ikinci lige gönderirlerdi

Ayrıca okuyun: Açık eleştiri... Yamal'ın Atlético karşısında patlamasının sebebi ortaya çıktı

Mart ayındaki son milli maç arası sırasında ABD milli takımıyla iki maça çıktı, ancak Belçika ve Portekiz'e karşı alınan iki mağlubiyette yine gol atamadı.

Dün gece, Milan formasıyla son 15 dakikada oyuna girerek takımının Napoli'ye deplasmanda 1-0 yenilgisinde yer aldı.

Bu mağlubiyet, Milan'ın bu sezon İtalya Ligi'ndeki dördüncü mağlubiyeti oldu ve Rossoneri'yi lider Inter'in dokuz puan gerisinde, sıralamada üçüncü sıraya yerleştirdi.

