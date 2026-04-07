2026... Polišić krizi çözülmeyi bekliyor

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Milan ve ABD milli takımının yıldızı Christian Pulisic, uzun süredir gol sıkıntısı çekiyor.

27 yaşındaki oyuncu, kulüp düzeyinde sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve İtalya Serie A'da 11 maçta 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

Ancak, Football Italia'nın haberine göre, Polisić, 2026 yılında oynanan sonraki 13 Serie A maçında sadece 1 asist yaptı ve yıl başından bu yana henüz gol atamadı.

Amerikalı yıldız, yılın başından beri tam formunda değildi; sadece üç kez 90 dakika boyunca oynadı ve beş maçta yedek olarak sahaya çıktı.

Pulisic, geçtiğimiz Şubat ayında bursit nedeniyle Bologna ile oynanan Serie A maçında forma giyemedi ve o zamandan beri alıştığımız performansını sergileyemedi.

Mart ayındaki son milli maç arası sırasında ABD milli takımıyla iki maça çıktı, ancak Belçika ve Portekiz'e karşı alınan iki mağlubiyette yine gol atamadı.

Dün gece, Milan formasıyla son 15 dakikada oyuna girerek takımının Napoli'ye deplasmanda 1-0 yenilgisinde yer aldı.

Bu mağlubiyet, Milan'ın bu sezon İtalya Ligi'ndeki dördüncü mağlubiyeti oldu ve Rossoneri'yi lider Inter'in dokuz puan gerisinde, sıralamada üçüncü sıraya yerleştirdi.