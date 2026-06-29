2026 FIFA Dünya Kupası ücretsiz nasıl izlenir?

2026 FIFA Dünya Kupası, kaotik bir grup aşamasının ardından doğrudan yüksek tansiyonlu Son 32 turu eleme aşamasına geçerek Kuzey Amerika genelinde resmen tüm hızıyla devam ediyor. 48 takımlı genişletilmiş format şimdiden turnuva tarihine geçecek anlar yaşatırken, futbol ateşi zirveye ulaşmış durumda.

Turnuva 19 Temmuz'daki finale doğru ilerlerken, kalan uluslararası ihtişam maçlarını izlemek için ağır kablo TV sözleşmelerine ya da yüksek aylık ücretlere katlanmanız gerekmemeli. Canlı TV ücretsiz denemelerini stratejik şekilde kullanmak, ücretsiz karasal ağ yayınları ve Tubi üzerinden isteğe bağlı özetlerle bu yazki turnuvanın geri kalanını tek kuruş harcamadan takip etmek tamamen mümkün.

Ücretsiz yayın seçenekleri, uluslararası turnuva maçlarını dünya çapında milyonlarca tutkulu futbolsever için erişilebilir hâle getiriyor. Maç günü izleme rutininize stratejik bir eğlence katmanı eklemek için ekstra bakiye kredileriyle bir hesap açmanız şiddetle tavsiye edilir. Oyuncu avantajlarınızı etkinleştirmek için özel Stake promosyon kodumuzu içeren güncellenmiş rehberimize göz atın.

Burada GOAL, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kalan bölümünü tamamen ücretsiz izlemenin en iyi planlarını detaylandırıyor ve sıfır maliyetli seçeneklerinizi tam olarak nasıl en üst düzeye çıkarabileceğinizi vurguluyor.









Canlı aksiyonun tek bir saniyesini bile kaçırmak istemiyorsanız, buna FS1 ve Universo'daki kabloya özel 34 maç da dahil, Fubo ücretsiz yayın cephaneliğinizdeki açık ara en iyi araçtır. Tamamen spor tutkunları için tasarlanan Fubo, gereken dört Dünya Kupası ağını da FOX, FS1, Telemundo ve Universo kutudan çıktığı gibi sunuyor.

Fubo 5 Günlük Ücretsiz Deneme'sini doğru zamanda etkinleştirerek kablo TV kullanmayanlar, telefon, tablet veya akıllı TV üzerinden herhangi bir maçı hiçbir ön mali taahhüt olmadan canlı izleyebilir.

Multiview avantajı: Fubo, tek ekranda aynı anda dört maça kadar yayın izlemenize imkân tanır. Bu, birden fazla grubun tam aynı anda tamamlandığı grup aşamasının son günlerinde oyunun kurallarını değiştiren bir özellik.

Sınırsız Bulut DVR: Yüksek öneme sahip bir öğleden sonra maçı siz işte sıkışıp kalmışken başlıyorsa, Fubo uygulaması üzerinden ücretsiz olarak kayda alabilir ve eve dönüş yolunda tam yayını hiçbir sürpriz bozulmadan izleyebilirsiniz.

2. Karasal dijital antenler: Ömür boyu ücretsiz geçiş

İnternet veri sınırları veya abonelik süresi bitişleri konusunda hiç endişe etmeden tamamen ücretsiz, yüksek çözünürlüklü canlı yayın istiyorsanız, modern bir dijital anten en iyi dostunuzdur.

FOX Sports İngilizce yayın haklarını elinde tuttuğu ve Telemundo İspanyolca tarafını yönettiği için, turnuvanın öne çıkan maçlarını standart kamu yayın frekansları üzerinden vermek zorundalar. TV'nize temel bir HD anteni (tek seferlik 15 $-25 $ satın alma) takarak yerel ağ iştiraklerini ücretsiz şekilde doğrudan havadan alabilirsiniz.

Ne elde edersiniz: Açılış törenleri, ABD'nin grup aşamasındaki tüm maçları ve 19 Temmuz'da MetLife Stadyumu'ndaki büyük final dahil olmak üzere 70 tam canlı maçı sıkıştırılmamış HD kalitesinde tamamen ücretsiz izleyebilirsiniz.

Sınırlama: Bir anten, FS1 veya Universo gibi yalnızca kablolu yayında bulunan ağları çekmez. Bu ağlardaki kalan 34 grup aşaması maçını izlemek için anteninizi yukarıda anlatılan Fubo ücretsiz deneme yöntemiyle eşleştirebilirsiniz.

3. Tubi: Ücretsiz canlı 4K açılış eş zamanlı yayınları ve tam tekrarlar

Bütçesini düşünen sporseverler için büyük bir kazanım olarak, FOX'un reklam destekli ücretsiz yayın platformu Tubi, tamamen özel bir FIFA World Cup™ FOX Hub başlattı. Bunu kullanmak için kredi kartı bilgisi girmeniz ya da ücretli bir profil oluşturmanız bile gerekmiyor.

Tubi, turnuvanın en çok öne çıkan iki açılış maçını tamamen canlı ve ücretsiz, etkileyici doğal 4K çözünürlükte yayınlayacak:

11 Haziran, ET 15.00 / PT 12.00: Meksika - Güney Afrika (Turnuvanın açılış maçı)

12 Haziran, ET 21.00 / PT 18.00: ABD - Paraguay (ABD'nin açılış maçı)

💡 Tekrar açığı: Tubi 104 maçın tamamını canlı yayınlamasa da, özel merkezi 90 dakikalık isteğe bağlı tam maç tekrarlarını ve kısaltılmış 10 dakikalık özet paketlerini her bir maçın tamamının son düdüğünün hemen ardından yükleyecek. Gün içinde sosyal medyadaki skor sürprizlerinden uzak durabilirseniz, turnuvanın tamamını Tubi'de kendi programınıza göre ücretsiz izleyebilirsiniz.

4. Ücretsiz deneme rotasyon stratejisi

Turnuvanın 38 günlük takvimi boyunca canlı ve kablosuz yayın kapsamınızı daha da genişletmek için, Fubo'nun yanında diğer büyük yayın hizmetlerinin ücretsiz deneme sürelerini de katmanlı şekilde kullanabilirsiniz. Bunları doğru aralıklarla yayarsanız, eleme turlarının büyük bölümlerini kapsayabilirsiniz.

DirecTV Stream (5 Günlük Ücretsiz Deneme): DirecTV'nin bağımsız uygulaması güçlü yerel ağ iştirakleri ve tavizsiz FS1 yayınları sunuyor. Bu denemeyi etkinleştirmek, yüksek öneme sahip Son 16 Turu veya çeyrek final blokları sırasında oldukça değerlidir.

YouTube TV (7 Günlük Ücretsiz Deneme): YouTube TV, yeni hesaplar için düzenli olarak dönüşümlü deneme süreleri sunar. Otomatik Bulut DVR özelliğine sahiptir; bu da aktif deneme haftanız boyunca canlı maçları kaydedip cihazlarınız arasında ücretsiz şekilde izleyebileceğiniz anlamına gelir.









Kısa rehber: Ücretsiz Dünya Kupası 2026 seçeneklerinin karşılaştırması

Ücretsiz yöntem Maliyet Canlı kapsanan maçlar Gizli avantaj Fubo ücretsiz denemesi 5 gün ücretsiz Tüm 104 maç (İngilizce ve İspanyolca) 固定 Özelleştirilebilir 4 maçlık ekran düzeni, Bulut DVR Dijital HD anten Tek seferlik yaklaşık 20 $ ücret 70 ana maç (FOX / Telemundo) Sıfır internet veri kullanımı, sıkıştırılmamış 1080p Tubi FOX Hub %100 ücretsiz Seçili öne çıkan açılış maçları (Canlı) / Tüm 104 maç (İsteğe bağlı) Doğal 4K canlı yayınlar, 7/24 analiz kanalları DirecTV Stream denemesi 5 gün ücretsiz FOX ve FS1 yayınları Cep telefonlarında ultra hızlı kanal geçişi YouTube TV denemesi 7 gün ücretsiz FOX ve FS1 yayınları Sıfır çakışan kliple sınırsız bulut depolama

⚠️ Sorunsuz ücretsiz yayın için GOAL'den profesyonel ipuçları

Tamamen ücretsiz izleme deneyiminizin sorunsuz ve tamamen yasal kalmasını sağlamak için şu üç temel yönergeyi aklınızda bulundurun:

Takvime iptal uyarısı koyun: Yayın platformları, kullanıcıların ücretsiz deneme sürelerinin ne zaman sona erdiğini unutmasına güvenir. Fubo veya başka bir platformda ücretsiz denemeyi etkinleştirdiğiniz anda, hemen akıllı telefonunuzun takvim uygulamasını açın ve otomatik yenileme devreye girmeden 24 saat önce aboneliği iptal etmek için yüksek sesli bir uyarı ayarlayın. Yasadışı yayınlara dikkat edin: Şüpheli üçüncü taraf korsan yayın alan adlarından uzak durun. Son derece yasa dışı olmalarının yanı sıra, bu güvenilmez yayınlar gerçek canlı aksiyonun yaklaşık 2-3 dakika gerisinden gelir, yani siz görmeden önce arkadaşlarınızın gol mesajı atmasını garanti eder, ve cihazlarınıza düzenli olarak rahatsız edici kötü amaçlı yazılımlar yükler. Anten yerleşiminizi optimize edin: Karasal anten yolunu seçerseniz, anteni duvarda mümkün olduğunca yükseğe veya yerel yayın kulelerinize bakan bir pencerenin tam yanına yerleştirin. Metal jaluziler, beton duvarlar ve elektronik cihazlar sinyali zayıflatabilir; bu nedenle anteni taşıdıktan sonra TV ayarlarınızdan hızlı bir "kanal taraması" yapmak daha net yayınları anında açabilir.







