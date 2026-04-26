2026 Dünya Kupası yolunda Yeşil Burun Adaları için devasa bir şans

2026 Dünya Kupası öncesinde Yeşil Burun Adaları'na harika bir haber geldi. Logan Costa, geçen yılın temmuz ortasında çapraz bağlarını yırtmıştı, ancak gazeteci Benjamin Quarez, ülkesinin yıldız oyuncusunun pazar akşamı Villarreal kadrosunda sahalara döneceğini biliyor.

Costa 25 yıl önce Fransa'nın Saint-Denis kentinde doğdu, ancak merkez savunma oyuncusu 2022'de ebeveynlerinin ülkesi olan Yeşil Burun Adaları'na geçmeye karar verdi. O zamandan beri 26 kez milli formayı giydi.

Bu 26 maçta o kadar büyük bir etki yarattı ki, Mavi Köpekbalıkları kadrosunun doğal liderlerinden biri olarak görülüyor. Ayrıca Costa, kadrodaki Avrupa'nın en iyi beş liginden birinde oynayan tek oyuncu.

Costa, Stade de Reims'in altyapısından yetişti, ancak Fransız kulübün B takımında 25 maçtan öteye gidemedi. Bunun üzerine Costa, 2021'de Toulouse'a gitmeye karar verdi ve burada Ligue 1'de kendini kanıtladı.

Costa, Toulouse'da üç yıl oynadı ve burada Branco van den Boomen ve Thijs Dallinga gibi isimlerle takım arkadaşı oldu. 2024'te Villarreal, Costa'dan tamamen ikna oldu ve 17,5 milyon euro artı 1,5 milyon euro bonus ödedi. Böylece Costa, bugüne kadar transfer edilen en pahalı Kap Verdelili oyuncu oldu.

Costa, Villarreal'da harika bir ilk sezon geçirdi, ancak bu sezonun hazırlıklarında işler tamamen ters gitti. Pazar akşamı, Villarreal'ın kendi sahasında Celta de Vigo ile karşılaşacağı maçta nihayet sahalara dönebilecek.

Costa'nın Dünya Kupası kadrosunda Hollanda doğumlu birkaç takım arkadaşıyla birlikte yer alma ihtimali oldukça yüksek. Sidny Lopes Cabral (Benfica), Deroy Duarte (Ludogorets), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Alessio Da Cruz (Anorthosis Famagusta), Dailon Livramento (Casa Pia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle) ve Ayoni Santos (Sparta Rotterdam) kadroya seçilme şansına sahip.

Dünya Kupası'nda hayatta kalmak her halükarda oldukça zor olacak. Afrikalılar, İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile aynı gruba düştü. Yeşil Burun Adaları için bu, dünya kupasına ilk kez katılışı olacak.