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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu ve kalecisi açıklandı

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
P. Cubarsi
U. Simon
İspanya
Arjantin
ABD

En iyi genç oyuncu

İspanya, 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunun coşkusunu, 3 prestijli bireysel ödül kazanarak sürdürdü. Rodri, turnuvanın En İyi Oyuncusu ödülünü alırken, Pau Kubarsi En İyi Genç Oyuncu ödülüne layık görüldü; Unai Simón ise En İyi Kaleci ödülünü kazandı.

“La Roja”nın orta saha kalbi Rodri, ülkesinin tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaşmasını sağlayan üstün performansıyla bu ödüle layık görüldü. Rodri, orta sahada takımın ana motoru olarak görev yaptı ve maçların ritmini yüksek bir ustalıkla kontrol etti.

Ayrıca, 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Pau Kubarsi, olağanüstü yeteneğini ortaya koyan ve İspanyol futbolunun geleceğinin emin ellerde olduğunu kanıtlayan dikkat çekici performanslarının ardından turnuvanın En İyi Genç Oyuncu ödülünü kazandı.

İspanya Milli Takımı kalecisi Unai Simón ise 8 maçta kalesinde sadece 1 gol görerek turnuvanın en iyi kalecisine verilen Altın Eldiven Ödülü’nü kazandı.

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