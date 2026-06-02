2026 Dünya Kupası'nın Bugünkü Maç Başlangıç Saatleri: Pasifik Saati (PT)'ne Göre Tam Program

Stadyum yemeklerinin tadını adeta ağzımızda hissediyor ve enerjinin giderek yükseldiğini hissediyoruz. Ancak buzdolabınızı doldurup bugünkü tüm planlarınızı bir kenara bırakmadan önce, hızlı bir gerçeklik kontrolü yapalım: 2026 FIFA Dünya Kupası resmi olarak 11 Haziran 2026 Perşembe günü başlayacak.





Bugün sahada canlı maç olmasa da, resmi yayın ve maç takvimleri tamamen kesinleşti. Turnuva burada, Kuzey Amerika'da (ABD, Kanada ve Meksika) düzenleneceği için, Batı Kıyısı'ndaki taraftarlar lojistik açıdan büyük bir avantaj elde ediyor.

Avrupa veya Asya'daki geçmiş turnuvalarda olduğu gibi, sabahın 4'ünde alarm kurmaya veya şafak vakti masanızın altında gizlice maçları izlemeye çalışmaya veda edin. Bunun yerine, Pasifik Saati (PT) izleyicileri, sabah kahvesi eşliğinde maçlar, öğle arası için mükemmel karşılaşmalar ve akşamın en iyi saatlerinde oynanacak çift maçlardan oluşan inanılmaz bir programın tadını çıkaracak.

Aşağıda, turnuvanın tekrarlanan zaman dilimlerine ve merakla beklenen açılış haftasının kesin PT programına ilişkin GOAL'un kesin rehberini bulabilirsiniz.









📅 2026 Dünya Kupası: Açılış Haftası Maç Programı (Pasifik Saati)

Tarih Maç Başlama Saati (PT) Mekan / Ev Sahibi Şehir Yayın Merkezleri 11 Haziran Perşembe Meksika - Güney Afrika 12:00 (Öğlen) Meksiko Stadyumu FOX, Tubi 4K / Univision

Güney Kore - Çekya 19:00 Guadalajara Stadyumu FS1 / Universo 12 Haziran Cuma Kanada - Bosna Hersek 12:00 (Öğlen) Toronto Stadyumu FOX / TSN

ABD - Paraguay 18:00 SoFi Stadyumu (Los Angeles) FOX / Peacock 13 Haziran Cumartesi Katar - İsviçre 12:00 San Francisco Körfez Bölgesi FOX

Brezilya - Fas 15:00 New York New Jersey FS1

Haiti - İskoçya 18:00 Boston Stadyumu FS1

Avustralya - Türkiye 21:00 BC Place (Vancouver) FOX 14 Haziran Pazar Almanya - Curaçao 10:00 Houston Stadyumu FOX

Hollanda - Japonya 13:00 Dallas Stadyumu FOX

Fildişi Sahili - Ekvador 16:00 Philadelphia Stadyumu FS1

İsveç - Tunus 19:00 Monterrey Stadyumu FS1

2026 Dünya Kupası Standart Günlük Zaman Dilimleri (PT)

72 maçlık devasa grup aşaması boyunca, taraftarların mümkün olduğunca arka arkaya maçları izleyebilmesi için maçlar gün boyunca kademeli olarak düzenlenecek. Batı Kıyısı'ndaki iş programınızı veya takviminizi planlamaya çalışıyorsanız, izlemeniz gereken tekrar eden zaman aralıkları şunlardır:

Sabah Kahvesi Aralığı (09:00 / 10:00 PT): Gelen kutunuzu temizlerken ikinci bir ekranda açık tutmak için harika bir seçenek.

Öğle Arası Penceresi (12:00 / 13:00 PT): Öğle yemeği sırasında gündemdeki önemli çift maçları izlemek için mükemmel.

İş Çıkışı Penceresi (16:00 / 17:00 PT): Akşam işten çıkarken ikinci yarıyı izleyin.

Prime-Time Nightcap (19:00 / 20:00 / 21:00 PT): Los Angeles, Seattle ve Vancouver'da ev sahibi ülkenin maçlarının yer aldığı önemli karşılaşmalar.









Batı Kıyısı'nda Nereden İzleyebilirsiniz

Sezonun açılış günü gelmeden kablolu yayını tamamen kesmeyi planlıyorsanız, birkaç büyük platform size en net dijital yayınları sunacaktır:

Fubo (Spor Tutkunlarının Tercihi): Tüm önemli İngilizce ve İspanyolca kanalları ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) yayınlar. Toplantıda olduğunuz için sabah maçını kaydetmeniz gerektiğinde kullanışlı Sınırsız Bulut DVR özelliğini de içerir. Peacock (İspanyolca Merkez): Telemundo Deportes ve Universo aracılığıyla 104 maçın tamamını İspanyolca olarak aylık 10,99 $ karşılığında (Premium seviye) canlı olarak yayınlar. FOX One & Tubi (Ücretsiz ve Bağımsız Merkezler): FOX'un premium uygulaması FOX One , maçın her dakikası için doğrudan tüketiciye yayın sunarken, ücretsiz yayın hizmeti Tubi , 24 saat maç tekrarları ve isteğe bağlı özetler içeren tamamen Dünya Kupası'na adanmış bir merkez barındıracaktır.