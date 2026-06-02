2026 Dünya Kupası'nın Bugünkü Maç Başlangıç Saatleri: Pasifik Saati (PT)'ne Göre Tam Program

Stadyum yemeklerinin tadını adeta ağzımızda hissediyor ve enerjinin giderek yükseldiğini hissediyoruz. Ancak buzdolabınızı doldurup bugünkü tüm planlarınızı bir kenara bırakmadan önce, hızlı bir gerçeklik kontrolü yapalım: 2026 FIFA Dünya Kupası resmi olarak 11 Haziran 2026 Perşembe günü başlayacak.
Bugün sahada canlı maç olmasa da, resmi yayın ve maç takvimleri tamamen kesinleşti. Turnuva burada, Kuzey Amerika'da (ABD, Kanada ve Meksika) düzenleneceği için, Batı Kıyısı'ndaki taraftarlar lojistik açıdan büyük bir avantaj elde ediyor.
Avrupa veya Asya'daki geçmiş turnuvalarda olduğu gibi, sabahın 4'ünde alarm kurmaya veya şafak vakti masanızın altında gizlice maçları izlemeye çalışmaya veda edin. Bunun yerine, Pasifik Saati (PT) izleyicileri, sabah kahvesi eşliğinde maçlar, öğle arası için mükemmel karşılaşmalar ve akşamın en iyi saatlerinde oynanacak çift maçlardan oluşan inanılmaz bir programın tadını çıkaracak.
Aşağıda, turnuvanın tekrarlanan zaman dilimlerine ve merakla beklenen açılış haftasının kesin PT programına ilişkin GOAL'un kesin rehberini bulabilirsiniz.
📅 2026 Dünya Kupası: Açılış Haftası Maç Programı (Pasifik Saati)
Tarih
Maç
Başlama Saati (PT)
Mekan / Ev Sahibi Şehir
Yayın Merkezleri
11 Haziran Perşembe
Meksika - Güney Afrika
12:00 (Öğlen)
Meksiko Stadyumu
FOX, Tubi 4K / Univision
Güney Kore - Çekya
19:00
Guadalajara Stadyumu
FS1 / Universo
12 Haziran Cuma
Kanada - Bosna Hersek
12:00 (Öğlen)
Toronto Stadyumu
FOX / TSN
ABD - Paraguay
18:00
SoFi Stadyumu (Los Angeles)
FOX / Peacock
13 Haziran Cumartesi
Katar - İsviçre
12:00
San Francisco Körfez Bölgesi
FOX
Brezilya - Fas
15:00
New York New Jersey
FS1
Haiti - İskoçya
18:00
Boston Stadyumu
FS1
Avustralya - Türkiye
21:00
BC Place (Vancouver)
FOX
14 Haziran Pazar
Almanya - Curaçao
10:00
Houston Stadyumu
FOX
Hollanda - Japonya
13:00
Dallas Stadyumu
FOX
Fildişi Sahili - Ekvador
16:00
Philadelphia Stadyumu
FS1
İsveç - Tunus
19:00
Monterrey Stadyumu
FS1
2026 Dünya Kupası Standart Günlük Zaman Dilimleri (PT)
72 maçlık devasa grup aşaması boyunca, taraftarların mümkün olduğunca arka arkaya maçları izleyebilmesi için maçlar gün boyunca kademeli olarak düzenlenecek. Batı Kıyısı'ndaki iş programınızı veya takviminizi planlamaya çalışıyorsanız, izlemeniz gereken tekrar eden zaman aralıkları şunlardır:
- Sabah Kahvesi Aralığı (09:00 / 10:00 PT): Gelen kutunuzu temizlerken ikinci bir ekranda açık tutmak için harika bir seçenek.
- Öğle Arası Penceresi (12:00 / 13:00 PT): Öğle yemeği sırasında gündemdeki önemli çift maçları izlemek için mükemmel.
- İş Çıkışı Penceresi (16:00 / 17:00 PT): Akşam işten çıkarken ikinci yarıyı izleyin.
- Prime-Time Nightcap (19:00 / 20:00 / 21:00 PT): Los Angeles, Seattle ve Vancouver'da ev sahibi ülkenin maçlarının yer aldığı önemli karşılaşmalar.
Batı Kıyısı'nda Nereden İzleyebilirsiniz
Sezonun açılış günü gelmeden kablolu yayını tamamen kesmeyi planlıyorsanız, birkaç büyük platform size en net dijital yayınları sunacaktır:
- Fubo (Spor Tutkunlarının Tercihi): Tüm önemli İngilizce ve İspanyolca kanalları (FOX, FS1, Telemundo, Universo) yayınlar. Toplantıda olduğunuz için sabah maçını kaydetmeniz gerektiğinde kullanışlı Sınırsız Bulut DVR özelliğini de içerir.
- Peacock (İspanyolca Merkez): Telemundo Deportes ve Universo aracılığıyla 104 maçın tamamını İspanyolca olarak aylık 10,99 $ karşılığında (Premium seviye) canlı olarak yayınlar.
- FOX One & Tubi (Ücretsiz ve Bağımsız Merkezler): FOX'un premium uygulaması FOX One, maçın her dakikası için doğrudan tüketiciye yayın sunarken, ücretsiz yayın hizmeti Tubi, 24 saat maç tekrarları ve isteğe bağlı özetler içeren tamamen Dünya Kupası'na adanmış bir merkez barındıracaktır.
📺 4K Yayın Notu: SoFi Stadyumu'ndaki USMNT maçı için 4K ekranınızı en iyi şekilde kullanmayı mı planlıyorsunuz? Hakem VAR monitörüne gittiğinde ani pikselleşme veya takılma yaşamamak için evinizdeki Wi-Fi ağınızın en az 25 Mbps sabit hızda çalıştığından emin olun.