Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FIFA World Cup 2026 Venues - Los Angeles StadiumGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

2026 Dünya Kupası'nın Bugünkü Maç Başlangıç Saatleri: Pasifik Saati (PT)'ne Göre Tam Program

Dünya Kupası

Pasifik Saat Dilimi'nde canlı yayınlanan tüm Dünya Kupası maçlarını nasıl izleyeceğinize dair her şeyi içeren bir rehber

Stadyum yemeklerinin tadını adeta ağzımızda hissediyor ve enerjinin giderek yükseldiğini hissediyoruz. Ancak buzdolabınızı doldurup bugünkü tüm planlarınızı bir kenara bırakmadan önce, hızlı bir gerçeklik kontrolü yapalım: 2026 FIFA Dünya Kupası resmi olarak 11 Haziran 2026 Perşembe günü başlayacak.


Bugün sahada canlı maç olmasa da, resmi yayın ve maç takvimleri tamamen kesinleşti. Turnuva burada, Kuzey Amerika'da (ABD, Kanada ve Meksika) düzenleneceği için, Batı Kıyısı'ndaki taraftarlar lojistik açıdan büyük bir avantaj elde ediyor.

Avrupa veya Asya'daki geçmiş turnuvalarda olduğu gibi, sabahın 4'ünde alarm kurmaya veya şafak vakti masanızın altında gizlice maçları izlemeye çalışmaya veda edin. Bunun yerine, Pasifik Saati (PT) izleyicileri, sabah kahvesi eşliğinde maçlar, öğle arası için mükemmel karşılaşmalar ve akşamın en iyi saatlerinde oynanacak çift maçlardan oluşan inanılmaz bir programın tadını çıkaracak.

Aşağıda, turnuvanın tekrarlanan zaman dilimlerine ve merakla beklenen açılış haftasının kesin PT programına ilişkin GOAL'un kesin rehberini bulabilirsiniz.



📅 2026 Dünya Kupası: Açılış Haftası Maç Programı (Pasifik Saati)

Tarih

Maç

Başlama Saati (PT)

Mekan / Ev Sahibi Şehir

Yayın Merkezleri

11 Haziran Perşembe

Meksika - Güney Afrika

12:00 (Öğlen)

Meksiko Stadyumu

FOX, Tubi 4K / Univision


Güney Kore - Çekya

19:00

Guadalajara Stadyumu

FS1 / Universo

12 Haziran Cuma

Kanada - Bosna Hersek

12:00 (Öğlen)

Toronto Stadyumu

FOX / TSN


ABD - Paraguay

18:00

SoFi Stadyumu (Los Angeles)

FOX / Peacock

13 Haziran Cumartesi

Katar - İsviçre

12:00

San Francisco Körfez Bölgesi

FOX


Brezilya - Fas

15:00

New York New Jersey

FS1


Haiti - İskoçya

18:00

Boston Stadyumu

FS1


Avustralya - Türkiye

21:00

BC Place (Vancouver)

FOX

14 Haziran Pazar

Almanya - Curaçao

10:00

Houston Stadyumu

FOX


Hollanda - Japonya

13:00

Dallas Stadyumu

FOX


Fildişi Sahili - Ekvador

16:00

Philadelphia Stadyumu

FS1


İsveç - Tunus

19:00

Monterrey Stadyumu

FS1

2026 Dünya Kupası Standart Günlük Zaman Dilimleri (PT)

72 maçlık devasa grup aşaması boyunca, taraftarların mümkün olduğunca arka arkaya maçları izleyebilmesi için maçlar gün boyunca kademeli olarak düzenlenecek. Batı Kıyısı'ndaki iş programınızı veya takviminizi planlamaya çalışıyorsanız, izlemeniz gereken tekrar eden zaman aralıkları şunlardır:

  • Sabah Kahvesi Aralığı (09:00 / 10:00 PT): Gelen kutunuzu temizlerken ikinci bir ekranda açık tutmak için harika bir seçenek.
  • Öğle Arası Penceresi (12:00 / 13:00 PT): Öğle yemeği sırasında gündemdeki önemli çift maçları izlemek için mükemmel.
  • İş Çıkışı Penceresi (16:00 / 17:00 PT): Akşam işten çıkarken ikinci yarıyı izleyin.
  • Prime-Time Nightcap (19:00 / 20:00 / 21:00 PT): Los Angeles, Seattle ve Vancouver'da ev sahibi ülkenin maçlarının yer aldığı önemli karşılaşmalar.



Batı Kıyısı'nda Nereden İzleyebilirsiniz

Sezonun açılış günü gelmeden kablolu yayını tamamen kesmeyi planlıyorsanız, birkaç büyük platform size en net dijital yayınları sunacaktır:

  1. Fubo (Spor Tutkunlarının Tercihi): Tüm önemli İngilizce ve İspanyolca kanalları (FOX, FS1, Telemundo, Universo) yayınlar. Toplantıda olduğunuz için sabah maçını kaydetmeniz gerektiğinde kullanışlı Sınırsız Bulut DVR özelliğini de içerir.
  2. Peacock (İspanyolca Merkez): Telemundo Deportes ve Universo aracılığıyla 104 maçın tamamını İspanyolca olarak aylık 10,99 $ karşılığında (Premium seviye) canlı olarak yayınlar.
  3. FOX One & Tubi (Ücretsiz ve Bağımsız Merkezler): FOX'un premium uygulaması FOX One, maçın her dakikası için doğrudan tüketiciye yayın sunarken, ücretsiz yayın hizmeti Tubi, 24 saat maç tekrarları ve isteğe bağlı özetler içeren tamamen Dünya Kupası'na adanmış bir merkez barındıracaktır.

📺 4K Yayın Notu: SoFi Stadyumu'ndaki USMNT maçı için 4K ekranınızı en iyi şekilde kullanmayı mı planlıyorsunuz? Hakem VAR monitörüne gittiğinde ani pikselleşme veya takılma yaşamamak için evinizdeki Wi-Fi ağınızın en az 25 Mbps sabit hızda çalıştığından emin olun.

Reklam