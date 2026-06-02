2026 Dünya Kupası'nın Bugünkü Maç Başlangıç Saatleri: Orta Saat Dilimi (CT) Programının Tam Listesi

Stadyum yemeklerinin kokusunu adeta burnumuzda hissediyor ve heyecan dalgasının giderek yükseldiğini hissediyoruz. Ancak buzdolabınızı doldurup bugünün geri kalanı için programınızı tamamen boşaltmadan önce, bir an durup gerçekleri gözden geçirelim: 2026 FIFA Dünya Kupası resmi olarak 11 Haziran 2026 Perşembe gününe kadar başlamayacak.





Bugün sahada canlı maç olmasa da, resmi yayın programı ve maç saatleri tamamen kesinleşti. Tarihi 48 takımlı turnuva Kuzey Amerika'da (ABD, Kanada ve Meksika) ortaklaşa düzenlendiği için, Orta Saat Dilimi'nden izleyen taraftarlar için durum harika.

Sabahın 2'sinde çalan acımasız alarmlara veya Avrupa ya da Asya'daki geçmiş turnuvalarda olduğu gibi şafak vakti maçlarını masanızın altında gizlice izlemeye çalışmaya veda edin. Bunun yerine, Orta Saat Dilimi (CT) izleyicileri, sabahın geç saatlerinde kahve eşliğinde izlenecek maçlar, öğle arasında mükemmel karşılaşmalar ve akşamın en iyi saatlerinde oynanacak çift maçlar gibi rüya gibi bir programın keyfini çıkaracak.

Aşağıda, turnuvanın tekrarlanan zaman dilimlerine ve merakla beklenen açılış haftasının kesin MT programına ilişkin GOAL'un kesin rehberi yer almaktadır.





📅 2026 Dünya Kupası: Açılış Haftası Maç Programı (Orta Saat Dilimi)

Tarih Maç Başlama Saati (CT) Mekan / Ev Sahibi Şehir Yayın Merkezleri 11 Haziran Perşembe Meksika - Güney Afrika 14:00 Meksiko Stadyumu FOX, Tubi 4K / Univision

Güney Kore - Çekya 21:00 Guadalajara Stadyumu FS1 / Universo 12 Haziran Cuma Kanada - Bosna Hersek 14:00 Toronto Stadyumu FOX / TSN

ABD - Paraguay 20:00 SoFi Stadyumu (Los Angeles) FOX / Peacock 13 Haziran Cumartesi Katar - İsviçre 14:00 San Francisco Körfez Bölgesi FOX

Brezilya - Fas 17:00 New York New Jersey FS1

Haiti - İskoçya 20:00 Boston Stadyumu FS1

Avustralya - Türkiye 23:00 BC Place (Vancouver) FOX 14 Haziran Pazar Almanya - Curaçao 12:00 (Öğlen) Houston Stadyumu FOX

Hollanda - Japonya 15:00 Dallas Stadyumu FOX

Fildişi Sahili - Ekvador 18:00 Philadelphia Stadyumu FS1

İsveç - Tunus 21:00 Monterrey Stadyumu FS1

The Standard 2026 Dünya Kupası Günlük Zaman Dilimleri (CT)

72 maçlık devasa grup aşaması boyunca, futbolseverlerin mümkün olduğunca arka arkaya maçları izleyebilmelerini sağlamak için fikstürler sırayla kademeli olarak düzenlenecektir. Yaz aylarında evden çalışma programınızı veya takviminizi planlıyorsanız, planlamanızda dikkate almanız gereken tekrarlanan zaman aralıkları şunlardır:

Sabah Sonrası Aralığı (11:00 / 12:00 CT): Sabah gelen kutunuzu temizlerken ya da öğle yemeğine çıkarken ikinci monitörünüzde açabileceğiniz mükemmel bir arka plan yayını.

Öğleden Sonra Programı (14:00 / 15:00 / 16:00 CT): İş gününüzün sonuna doğru, uluslararası futbolun en iyileriyle birlikte keyifli bir şekilde vakit geçirmenize yardımcı olacak ideal bir eğlence.

İş Sonrası/Akşam Yemeği Aralığı (17:00 / 18:00 / 19:00 CT): İşten çıkıp akşamın keyfini çıkarmaya başladığınızda, en çok izlenen saatlerde yayınlanan önemli maçlar.

Prime Time Gece Maçı (20:00 / 21:00 / 23:00 CT): Los Angeles, Seattle ve Vancouver gibi Batı Kıyısı şehirlerinde oynanan yüksek bahisli maçlar.









Orta Saat Diliminde Nereden İzleyebilirsiniz

Sezonun açılış günü gelmeden kablolu yayını tamamen kesmeyi planlıyorsanız, birkaç önemli dijital platform size en net ve en güvenilir yayınları sunacaktır:

Fubo (Spor Tutkunlarının Tercihi): Tüm önemli İngilizce ve İspanyolca turnuva kanallarını ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) yayınlar. Müşteri toplantısında sıkışıp kaldığınızda saat 14:00'teki maçı kaydetmeniz gerekirse, Sınırsız Bulut DVR özelliği de mevcuttur. Peacock (İspanyolca Merkez): Telemundo Deportes ve Universo aracılığıyla 104 maçın tamamını İspanyolca olarak aylık 10,99 $ karşılığında (Premium seviye) canlı olarak yayınlar. FOX One & Tubi (Ücretsiz ve Bağımsız Merkezler): FOX'un yepyeni premium uygulaması FOX One , maçın her dakikası için doğrudan tüketiciye yayın sunacak. Öte yandan, reklam destekli ücretsiz yayın hizmeti Tubi , 24 saat maç tekrarları ve isteğe bağlı özetler içeren, tamamen Dünya Kupası'na ayrılmış bir bölüm barındıracak.