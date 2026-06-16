2026 Dünya Kupası’nın Bugünkü Maç Başlangıç Saatleri: Orta Saat Dilimi (CT)’ne Göre Tam Program

Stadyum yemeklerinin kokusunu adeta alabiliyoruz ve heyecan dalgasının giderek yükseldiğini hissedebiliyoruz. Ancak buzdolabınızı doldurup bugünün geri kalanı için programınızı tamamen boşaltmadan önce, kısa bir gerçeklik kontrolü için bir ara verelim: 2026 FIFA Dünya Kupası resmi olarak 11 Haziran 2026 Perşembe gününe kadar başlamayacak.





Bugün sahada canlı maç olmasa da, resmi yayın programı ve maç saatleri tamamen kesinleşti. Tarihi 48 takımlı turnuva Kuzey Amerika’da (ABD, Kanada ve Meksika) ortaklaşa düzenlendiği için, Orta Saat Dilimi’nden izleyen taraftarlar için koşullar mükemmel.

Avrupa veya Asya’daki geçmiş turnuvalarda olduğu gibi, sabahın 2’sinde çalan acımasız alarmlara ya da şafak vakti maçlarını masanızın altında gizlice izlemeye çalışmaya artık veda edin. Bunun yerine, Orta Saat Dilimi (CT) izleyicileri, sabahın geç saatlerinde kahve eşliğinde izlenecek maçlar, öğle molası için mükemmel karşılaşmalar ve akşamın en izlenme saatlerinde oynanacak çift maçlardan oluşan rüya gibi bir programın keyfini çıkaracak.

Aşağıda, turnuvanın tekrarlanan zaman dilimlerine ve merakla beklenen açılış haftasının kesin MT programına ilişkin GOAL’un kapsamlı rehberini bulabilirsiniz.

📅 2026 Dünya Kupası: Açılış Haftası Maç Sonuçları (Orta Saat Dilimi)

Tarihi açılış günleri, bu zaman dilimlerinin gerçek zamanlı olarak nasıl işlediğine dair inanılmaz bir bakış sundu. İşte, son skorlarla güncellenmiş, büyük ilgi gören açılış haftası karşılaşmalarının kanallarda nasıl sonuçlandığı:

Tarih Karşılaşma Maç Başlangıç Saati (CT) / Sonuç Mekan / Ev Sahibi Şehir Yayın Merkezleri 11 Haziran Perşembe Meksika - Güney Afrika Meksika 2, Güney Afrika 0 Meksiko Stadyumu FOX, Tubi 4K / Univision

Güney Kore - Çekya Güney Kore 2, Çekya 1 Guadalajara Stadyumu FS1 / Universo 12 Haziran Cuma Kanada - Bosna-Hersek Kanada 1, Bosna-Hersek 1 Toronto Stadyumu FOX / TSN

ABD - Paraguay ABD 4, Paraguay 1 SoFi Stadyumu (Los Angeles) FOX / Peacock 13 Haziran Cumartesi Katar - İsviçre Katar 1, İsviçre 1 San Francisco Körfez Bölgesi FOX

Brezilya - Fas Brezilya 1, Fas 1 New York New Jersey FS1

Haiti - İskoçya Haiti 0, İskoçya 1 Boston Stadyumu FS1

Avustralya - Türkiye Avustralya 2, Türkiye 0 BC Place (Vancouver) FOX 14 Haziran Pazar Almanya - Curaçao Almanya 7, Curaçao 1 Houston Stadyumu FOX

Hollanda - Japonya Hollanda 2, Japonya 2 Dallas Stadyumu FOX

Fildişi Sahili - Ekvador Fildişi Sahili 1, Ekvador 0 Philadelphia Stadyumu FS1

İsveç - Tunus İsveç 5, Tunus 1 Monterrey Stadyumu FS1

The Standard 2026 Dünya Kupası Günlük Zaman Dilimleri (CT)

72 maçlık devasa grup aşaması boyunca, futbolseverlerin mümkün olduğunca arka arkaya maçları izleyebilmelerini sağlamak için maçlar sırayla kademeli olarak düzenlenecek. Yaz aylarında evden çalışma programınızı veya takviminizi planlıyorsanız, planlamanızda dikkate almanız gereken tekrarlanan zaman aralıkları şunlardır:

Sabah Sonu Aralığı (11:00 AM / 12:00 PM CT): Sabah gelen kutunuzu temizlerken ya da öğle yemeğine giderken ikinci monitörünüzde açabileceğiniz mükemmel bir arka plan yayını.

Öğleden Sonra Programı (14:00 / 15:00 / 16:00 CT): Uluslararası üst düzey futbol maçları eşliğinde mesainizin sonuna doğru rahatça geçiş yapmanıza yardımcı olacak, iş gününüz için ideal bir eğlence.

İş Sonrası/Akşam Yemeği Aralığı (5:00 PM / 6:00 PM / 7:00 PM CT): İşten çıkıp akşamın keyfini çıkarmaya başladığınız anda, en çok izlenen saatlerde yayınlanan önemli maçlar.

Akşamın En Önemli Maçları (20:00 / 21:00 / 23:00 CT): Los Angeles, Seattle ve Vancouver gibi Batı Kıyısı şehirlerinde oynanan, heyecan dolu maçlar.









Orta Saat Diliminde Nereden İzleyebilirsiniz?

Sezonun açılış günü gelmeden kablolu yayın aboneliğinizi tamamen iptal etmeyi planlıyorsanız, birkaç önemli dijital platform size en net ve en güvenilir yayınları sunacaktır:

Fubo (Spor Tutkunlarının Tercihi): Tüm önemli İngilizce ve İspanyolca turnuva kanallarını ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) yayınlar. Müşteri toplantısında sıkışıp kaldığınızda saat 2:00 PM'deki maçı kaydetmeniz gerekirse, Sınırsız Bulut DVR özelliği de mevcuttur. Peacock (İspanyolca Yayın Merkezi): Telemundo Deportes ve Universo aracılığıyla 104 maçın tamamını İspanyolca olarak aylık 10,99 $ karşılığında (Premium seviye) canlı olarak yayınlar. FOX One ve Tubi (Ücretsiz ve Bağımsız Platformlar): FOX’un yepyeni premium uygulaması FOX One , maçların her dakikasını doğrudan tüketicilere yayınlayacak. Öte yandan, reklam destekli ücretsiz yayın hizmeti Tubi ’de, 24 saat maç tekrarları ve isteğe bağlı özetler sunan, tamamen Dünya Kupası’na ayrılmış bir bölüm yer alacak.