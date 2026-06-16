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FIFA World Cup 2026 Venues - Houston StadiumGetty Images Sport
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2026 Dünya Kupası’nın Bugünkü Maç Başlangıç Saatleri: Orta Saat Dilimi (CT)’ne Göre Tam Program

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Dünya Kupası

Orta Saat Dilimi’nde canlı olarak yayınlanan tüm Dünya Kupası maçlarını nasıl izleyeceğinize dair her şeyi içeren bir rehber

Stadyum yemeklerinin kokusunu adeta alabiliyoruz ve heyecan dalgasının giderek yükseldiğini hissedebiliyoruz. Ancak buzdolabınızı doldurup bugünün geri kalanı için programınızı tamamen boşaltmadan önce, kısa bir gerçeklik kontrolü için bir ara verelim: 2026 FIFA Dünya Kupası resmi olarak 11 Haziran 2026 Perşembe gününe kadar başlamayacak.


Bugün sahada canlı maç olmasa da, resmi yayın programı ve maç saatleri tamamen kesinleşti. Tarihi 48 takımlı turnuva Kuzey Amerika’da (ABD, Kanada ve Meksika) ortaklaşa düzenlendiği için, Orta Saat Dilimi’nden izleyen taraftarlar için koşullar mükemmel.

Avrupa veya Asya’daki geçmiş turnuvalarda olduğu gibi, sabahın 2’sinde çalan acımasız alarmlara ya da şafak vakti maçlarını masanızın altında gizlice izlemeye çalışmaya artık veda edin. Bunun yerine, Orta Saat Dilimi (CT) izleyicileri, sabahın geç saatlerinde kahve eşliğinde izlenecek maçlar, öğle molası için mükemmel karşılaşmalar ve akşamın en izlenme saatlerinde oynanacak çift maçlardan oluşan rüya gibi bir programın keyfini çıkaracak.

Aşağıda, turnuvanın tekrarlanan zaman dilimlerine ve merakla beklenen açılış haftasının kesin MT programına ilişkin GOAL’un kapsamlı rehberini bulabilirsiniz.

📅 2026 Dünya Kupası: Açılış Haftası Maç Sonuçları (Orta Saat Dilimi)

Tarihi açılış günleri, bu zaman dilimlerinin gerçek zamanlı olarak nasıl işlediğine dair inanılmaz bir bakış sundu. İşte, son skorlarla güncellenmiş, büyük ilgi gören açılış haftası karşılaşmalarının kanallarda nasıl sonuçlandığı:

Tarih

Karşılaşma

Maç Başlangıç Saati (CT) / Sonuç

Mekan / Ev Sahibi Şehir

Yayın Merkezleri

11 Haziran Perşembe

Meksika - Güney Afrika

Meksika 2, Güney Afrika 0

Meksiko Stadyumu

FOX, Tubi 4K / Univision


Güney Kore - Çekya

Güney Kore 2, Çekya 1

Guadalajara Stadyumu

FS1 / Universo

12 Haziran Cuma

Kanada - Bosna-Hersek

Kanada 1, Bosna-Hersek 1

Toronto Stadyumu

FOX / TSN


ABD - Paraguay

ABD 4, Paraguay 1

SoFi Stadyumu (Los Angeles)

FOX / Peacock

13 Haziran Cumartesi

Katar - İsviçre

Katar 1, İsviçre 1

San Francisco Körfez Bölgesi

FOX


Brezilya - Fas

Brezilya 1, Fas 1

New York New Jersey

FS1


Haiti - İskoçya

Haiti 0, İskoçya 1

Boston Stadyumu

FS1


Avustralya - Türkiye

Avustralya 2, Türkiye 0

BC Place (Vancouver)

FOX

14 Haziran Pazar

Almanya - Curaçao

Almanya 7, Curaçao 1

Houston Stadyumu

FOX


Hollanda - Japonya

Hollanda 2, Japonya 2

Dallas Stadyumu

FOX


Fildişi Sahili - Ekvador

Fildişi Sahili 1, Ekvador 0

Philadelphia Stadyumu

FS1


İsveç - Tunus

İsveç 5, Tunus 1

Monterrey Stadyumu

FS1

The Standard 2026 Dünya Kupası Günlük Zaman Dilimleri (CT)

72 maçlık devasa grup aşaması boyunca, futbolseverlerin mümkün olduğunca arka arkaya maçları izleyebilmelerini sağlamak için maçlar sırayla kademeli olarak düzenlenecek. Yaz aylarında evden çalışma programınızı veya takviminizi planlıyorsanız, planlamanızda dikkate almanız gereken tekrarlanan zaman aralıkları şunlardır:

  • Sabah Sonu Aralığı (11:00 AM / 12:00 PM CT): Sabah gelen kutunuzu temizlerken ya da öğle yemeğine giderken ikinci monitörünüzde açabileceğiniz mükemmel bir arka plan yayını.
  • Öğleden Sonra Programı (14:00 / 15:00 / 16:00 CT): Uluslararası üst düzey futbol maçları eşliğinde mesainizin sonuna doğru rahatça geçiş yapmanıza yardımcı olacak, iş gününüz için ideal bir eğlence.
  • İş Sonrası/Akşam Yemeği Aralığı (5:00 PM / 6:00 PM / 7:00 PM CT): İşten çıkıp akşamın keyfini çıkarmaya başladığınız anda, en çok izlenen saatlerde yayınlanan önemli maçlar.
  • Akşamın En Önemli Maçları (20:00 / 21:00 / 23:00 CT): Los Angeles, Seattle ve Vancouver gibi Batı Kıyısı şehirlerinde oynanan, heyecan dolu maçlar.



Orta Saat Diliminde Nereden İzleyebilirsiniz?

Sezonun açılış günü gelmeden kablolu yayın aboneliğinizi tamamen iptal etmeyi planlıyorsanız, birkaç önemli dijital platform size en net ve en güvenilir yayınları sunacaktır:

  1. Fubo (Spor Tutkunlarının Tercihi): Tüm önemli İngilizce ve İspanyolca turnuva kanallarını (FOX, FS1, Telemundo, Universo) yayınlar. Müşteri toplantısında sıkışıp kaldığınızda saat 2:00 PM'deki maçı kaydetmeniz gerekirse, Sınırsız Bulut DVR özelliği de mevcuttur.
  2. Peacock (İspanyolca Yayın Merkezi): Telemundo Deportes ve Universo aracılığıyla 104 maçın tamamını İspanyolca olarak aylık 10,99 $ karşılığında (Premium seviye) canlı olarak yayınlar.
  3. FOX One ve Tubi (Ücretsiz ve Bağımsız Platformlar): FOX’un yepyeni premium uygulaması FOX One, maçların her dakikasını doğrudan tüketicilere yayınlayacak. Öte yandan, reklam destekli ücretsiz yayın hizmeti Tubi’de, 24 saat maç tekrarları ve isteğe bağlı özetler sunan, tamamen Dünya Kupası’na ayrılmış bir bölüm yer alacak.

📺 4K Canlı Yayın Notu: SoFi Stadyumu’ndaki USMNT maçı için ultra HD ekranınızdan en iyi şekilde yararlanmayı mı planlıyorsunuz? Forvet oyuncusu kaleye doğru serbest kalırken ani pikselleşme veya takılma yaşamamak için evinizdeki Wi-Fi ağınızın en az 25 Mbps’lik sabit bir hızda çalıştığından emin olun.

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