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FIFA World Cup 2026 Venues - Atlanta StadiumGetty Images Sport
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2026 Dünya Kupası'nın Bugünkü Maç Başlangıç Saatleri: Doğu Saati (ET)'ne Göre Tam Program

Dünya Kupası

Doğu Saat Dilimi'nde canlı yayınlanan tüm Dünya Kupası maçlarını nasıl izleyeceğinize dair eksiksiz bir rehber

Taze kesilmiş çimlerin kokusunu adeta alabiliyoruz ve kalabalığın coşkusunu şimdiden duyabiliyoruz. Ancak bugünün geri kalanı için takviminizi boşaltmadan önce, hızlıca bir takvim kontrolü yapalım: 2026 FIFA Dünya Kupası resmi olarak 11 Haziran 2026 Perşembe günü başlayacak.


Bugün sahada herhangi bir maç olmasa da, FIFA ve FOX Sports'un resmi yayın programları kesinleşti. Tarihi 48 takımlı turnuva Kuzey Amerika'da (ABD, Kanada ve Meksika) düzenleneceği için, Doğu Kıyısı'ndaki taraftarlar büyük bir iyileştirme yaşayacak. Bu yıl, sabah 3:00'te çalan alarmlara veya gece yarısı uykulu bir şekilde maç izlemeye gerek yok. Bunun yerine, Doğu Saati (ET) izleyicileri sabah, öğleden sonra ve prime time maçlarından oluşan kesintisiz bir günlük program izleyecek.

Aşağıda, turnuvanın tekrarlanan zaman dilimlerine ve merakla beklenen açılış haftasının kesin ET programına ilişkin GOAL'un kesin rehberi yer almaktadır.




2026 Dünya Kupası Standart Günlük Zaman Dilimleri (ET)

72 maçlık devasa grup aşaması boyunca, taraftarların mümkün olduğunca fazla canlı maç izleyebilmesi için maçlar gün boyunca kademeli olarak oynanacak. Evden çalışma programınızı planlıyorsanız veya kanepede geçireceğiniz zamanı ayarlıyorsanız, saatinizde işaretlemeniz gereken zaman aralıkları şunlar:

  • Erken Saatler: 12:00 ET / 13:00 ET (Öğle arası maçı izlemek için mükemmel)
  • Öğleden Sonra Zaman Dilimi: 15:00 ET / 16:00 ET / 17:00 ET (İş çıkışı izlemek için mükemmel)
  • Prime Time Zaman Aralığı: 19:00 ET / 20:00 ET / 21:00 ET (Önemli akşam maçları)
  • Gece Maçları: 22:00 ET / 23:00 ET / 00:00 ET (Los Angeles, Seattle ve Vancouver gibi Batı Kıyısı ev sahibi şehirleri)


📅 2026 Dünya Kupası: Açılış Haftası Maç Programı (Doğu Saati)

Tarih

Maç

Başlama Saati (ET)

Mekan / Ev Sahibi Şehir

Yayın Merkezleri

11 Haziran Perşembe

Meksika - Güney Afrika

15:00

Meksiko Stadyumu

FOX, Tubi 4K / Univision


Güney Kore - Çekya

22:00

Guadalajara Stadyumu

FS1 / Universo

12 Haziran Cuma

Kanada - Bosna Hersek

15:00

Toronto Stadyumu

FOX / TSN


ABD - Paraguay

21:00

SoFi Stadyumu (Los Angeles)

FOX / Peacock

13 Haziran Cumartesi

Katar - İsviçre

15:00

San Francisco Körfez Bölgesi

FOX


Brezilya - Fas

18:00

New York New Jersey

FS1


Haiti - İskoçya

21:00

Boston Stadyumu

FS1


Avustralya - Türkiye

00:00 (Gece yarısı)

BC Place (Vancouver)

FOX

14 Haziran Pazar

Almanya - Curaçao

13:00

Houston Stadyumu

FOX


Hollanda - Japonya

16:00

Dallas Stadyumu

FOX


Fildişi Sahili - Ekvador

19:00

Philadelphia Stadyumu

FS1


İsveç - Tunus

22:00

Monterrey Stadyumu

FS1



2026 Dünya Kupası Standart Günlük Zaman Dilimleri (ET)

72 maçlık devasa grup aşaması boyunca, taraftarların mümkün olduğunca arka arkaya maçları izleyebilmesi için maçlar gün boyunca kademeli olarak düzenlenecek. Doğu Kıyısı'ndaki çalışma programınızı planlamaya veya takviminizi düzenlemeye çalışıyorsanız, izlemeniz gereken tekrar eden zaman aralıkları şunlardır:

  • Öğle Arası Zaman Dilimi (12:00 / 13:00 ET): Sabah e-postalarını kontrol ederken ya da öğle arasında gerçek bir mola verirken ikinci bir monitöre açmak için ideal.
  • Öğleden Sonra Arası (15:00 / 16:00 ET): İş gününü uluslararası elit futbol maçlarıyla tamamlamak için ideal bir öğleden sonra eğlencesi.
  • Prime Time Programı (18:00 / 19:00 / 20:00 ET): En çok izlenen saatlerde ev sahibi ülkenin maçlarının yer aldığı önemli akşam karşılaşmaları.
  • Gece Maçları (21:00 / 22:00 / Gece yarısı ET): Los Angeles, Seattle ve Vancouver gibi Batı Kıyısı şehirlerinde oynanan gece maçları.



Doğu Kıyısı'nda Maçları Nereden İzleyebilirsiniz?

Açılış gününden önce kablolu yayın aboneliğinizi iptal ediyorsanız, yüksek çözünürlüklü yayınları izlemek için birkaç önemli seçeneğiniz var:

  1. Fubo (Premium Choice): Tüm İngilizce ve İspanyolca kanalları (FOX, FS1, Telemundo, Universo) barındırır ve ofisteyken öğleden sonra oynanan bir maçı kaydetmeniz gerektiğinde Sınırsız Bulut DVR özelliği sunar.
  2. Peacock (İspanyolca Merkez): Telemundo Deportes ve Universo aracılığıyla 104 maçın tamamını İspanyolca olarak aylık 10,99 $ karşılığında canlı olarak yayınlar (Premium seviye).
  3. FOX One & Tubi (İngilizce Merkezleri): FOX'un yeni bağımsız abonelik hizmeti, maçların her dakikasını yayınlarken, ücretsiz yayın platformu Tubi ise 24 saat maç tekrarları ve tamamen ücretsiz bir isteğe bağlı özet bölümü sunacaktır.

📺 Önemli Not: Fubo Ultra veya FOX Sports Uygulaması aracılığıyla doğal 4K HDR kalitesinde yayın izlemeyi planlıyorsanız, forvet oyuncusu kaleye doğru koşarken istenmeyen gecikmelerin yaşanmaması için evdeki internet bağlantınızın en az 25 Mbps hızında olduğundan emin olun.

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