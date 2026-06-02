2026 Dünya Kupası'nın Bugünkü Maç Başlangıç Saatleri: Doğu Saati (ET)'ne Göre Tam Program

Taze kesilmiş çimlerin kokusunu adeta alabiliyoruz ve kalabalığın coşkusunu şimdiden duyabiliyoruz. Ancak bugünün geri kalanı için takviminizi boşaltmadan önce, hızlıca bir takvim kontrolü yapalım: 2026 FIFA Dünya Kupası resmi olarak 11 Haziran 2026 Perşembe günü başlayacak.
Bugün sahada herhangi bir maç olmasa da, FIFA ve FOX Sports'un resmi yayın programları kesinleşti. Tarihi 48 takımlı turnuva Kuzey Amerika'da (ABD, Kanada ve Meksika) düzenleneceği için, Doğu Kıyısı'ndaki taraftarlar büyük bir iyileştirme yaşayacak. Bu yıl, sabah 3:00'te çalan alarmlara veya gece yarısı uykulu bir şekilde maç izlemeye gerek yok. Bunun yerine, Doğu Saati (ET) izleyicileri sabah, öğleden sonra ve prime time maçlarından oluşan kesintisiz bir günlük program izleyecek.
Aşağıda, turnuvanın tekrarlanan zaman dilimlerine ve merakla beklenen açılış haftasının kesin ET programına ilişkin GOAL'un kesin rehberi yer almaktadır.
2026 Dünya Kupası Standart Günlük Zaman Dilimleri (ET)
72 maçlık devasa grup aşaması boyunca, taraftarların mümkün olduğunca fazla canlı maç izleyebilmesi için maçlar gün boyunca kademeli olarak oynanacak. Evden çalışma programınızı planlıyorsanız veya kanepede geçireceğiniz zamanı ayarlıyorsanız, saatinizde işaretlemeniz gereken zaman aralıkları şunlar:
- Erken Saatler: 12:00 ET / 13:00 ET (Öğle arası maçı izlemek için mükemmel)
- Öğleden Sonra Zaman Dilimi: 15:00 ET / 16:00 ET / 17:00 ET (İş çıkışı izlemek için mükemmel)
- Prime Time Zaman Aralığı: 19:00 ET / 20:00 ET / 21:00 ET (Önemli akşam maçları)
- Gece Maçları: 22:00 ET / 23:00 ET / 00:00 ET (Los Angeles, Seattle ve Vancouver gibi Batı Kıyısı ev sahibi şehirleri)
📅 2026 Dünya Kupası: Açılış Haftası Maç Programı (Doğu Saati)
Tarih
Maç
Başlama Saati (ET)
Mekan / Ev Sahibi Şehir
Yayın Merkezleri
11 Haziran Perşembe
Meksika - Güney Afrika
15:00
Meksiko Stadyumu
FOX, Tubi 4K / Univision
Güney Kore - Çekya
22:00
Guadalajara Stadyumu
FS1 / Universo
12 Haziran Cuma
Kanada - Bosna Hersek
15:00
Toronto Stadyumu
FOX / TSN
ABD - Paraguay
21:00
SoFi Stadyumu (Los Angeles)
FOX / Peacock
13 Haziran Cumartesi
Katar - İsviçre
15:00
San Francisco Körfez Bölgesi
FOX
Brezilya - Fas
18:00
New York New Jersey
FS1
Haiti - İskoçya
21:00
Boston Stadyumu
FS1
Avustralya - Türkiye
00:00 (Gece yarısı)
BC Place (Vancouver)
FOX
14 Haziran Pazar
Almanya - Curaçao
13:00
Houston Stadyumu
FOX
Hollanda - Japonya
16:00
Dallas Stadyumu
FOX
Fildişi Sahili - Ekvador
19:00
Philadelphia Stadyumu
FS1
İsveç - Tunus
22:00
Monterrey Stadyumu
FS1
2026 Dünya Kupası Standart Günlük Zaman Dilimleri (ET)
72 maçlık devasa grup aşaması boyunca, taraftarların mümkün olduğunca arka arkaya maçları izleyebilmesi için maçlar gün boyunca kademeli olarak düzenlenecek. Doğu Kıyısı'ndaki çalışma programınızı planlamaya veya takviminizi düzenlemeye çalışıyorsanız, izlemeniz gereken tekrar eden zaman aralıkları şunlardır:
- Öğle Arası Zaman Dilimi (12:00 / 13:00 ET): Sabah e-postalarını kontrol ederken ya da öğle arasında gerçek bir mola verirken ikinci bir monitöre açmak için ideal.
- Öğleden Sonra Arası (15:00 / 16:00 ET): İş gününü uluslararası elit futbol maçlarıyla tamamlamak için ideal bir öğleden sonra eğlencesi.
- Prime Time Programı (18:00 / 19:00 / 20:00 ET): En çok izlenen saatlerde ev sahibi ülkenin maçlarının yer aldığı önemli akşam karşılaşmaları.
- Gece Maçları (21:00 / 22:00 / Gece yarısı ET): Los Angeles, Seattle ve Vancouver gibi Batı Kıyısı şehirlerinde oynanan gece maçları.
Doğu Kıyısı'nda Maçları Nereden İzleyebilirsiniz?
Açılış gününden önce kablolu yayın aboneliğinizi iptal ediyorsanız, yüksek çözünürlüklü yayınları izlemek için birkaç önemli seçeneğiniz var:
- Fubo (Premium Choice): Tüm İngilizce ve İspanyolca kanalları (FOX, FS1, Telemundo, Universo) barındırır ve ofisteyken öğleden sonra oynanan bir maçı kaydetmeniz gerektiğinde Sınırsız Bulut DVR özelliği sunar.
- Peacock (İspanyolca Merkez): Telemundo Deportes ve Universo aracılığıyla 104 maçın tamamını İspanyolca olarak aylık 10,99 $ karşılığında canlı olarak yayınlar (Premium seviye).
- FOX One & Tubi (İngilizce Merkezleri): FOX'un yeni bağımsız abonelik hizmeti, maçların her dakikasını yayınlarken, ücretsiz yayın platformu Tubi ise 24 saat maç tekrarları ve tamamen ücretsiz bir isteğe bağlı özet bölümü sunacaktır.
📺 Önemli Not: Fubo Ultra veya FOX Sports Uygulaması aracılığıyla doğal 4K HDR kalitesinde yayın izlemeyi planlıyorsanız, forvet oyuncusu kaleye doğru koşarken istenmeyen gecikmelerin yaşanmaması için evdeki internet bağlantınızın en az 25 Mbps hızında olduğundan emin olun.