2026 Dünya Kupası'nın Bugünkü Maç Başlangıç Saatleri: Dağ Saati (MT)'ne Göre Tam Program

Stadyum yemeklerinin tadını adeta ağzımızda hissediyor ve heyecan dalgasının giderek yükseldiğini hissediyoruz. Ancak buzdolabınızı doldurup bugünün geri kalanı için programınızı tamamen boşaltmadan önce, bir an durup gerçekleri gözden geçirelim: 2026 FIFA Dünya Kupası resmi olarak 11 Haziran 2026 Perşembe gününe kadar başlamayacak.
Bugün sahada canlı maç olmasa da, resmi yayın saatleri ve maç programı tamamen kesinleşti. Tarihi 48 takımlı turnuva Kuzey Amerika'da (ABD, Kanada ve Meksika) ortaklaşa düzenleneceği için, Mountain Time Zone'dan izleyen taraftarlar kesinlikle çok avantajlı bir konumda.
Avrupa veya Asya'daki geçmiş turnuvalarda olduğu gibi, sabahın 1'inde alarm kurmaya veya masanızın altında gizlice şafak vakti maçlarını izlemeye çalışmaya veda edin. Bunun yerine, Dağ Saati (MT) izleyicileri, sabah ortası kahve molası eşliğinde maçlar, öğleden sonra için mükemmel zaman dilimleri ve akşamın en iyi saatlerinde gerçek bir şov gibi maçlar ile rüya gibi bir programın keyfini çıkaracak.
Aşağıda, turnuvanın tekrarlanan zaman dilimlerine ve merakla beklenen açılış haftasının kesin MT programına ilişkin GOAL'un kesin rehberi yer almaktadır.
📅 2026 Dünya Kupası: Açılış Haftası Maç Programı (Dağ Saati)
Tarih
Maç
Başlama Saati (MT)
Mekan / Ev Sahibi Şehir
Yayın Merkezleri
11 Haziran Perşembe
Meksika - Güney Afrika
13:00
Meksiko Stadyumu
FOX, Tubi 4K / Univision
Güney Kore - Çekya
20:00
Guadalajara Stadyumu
FS1 / Universo
12 Haziran Cuma
Kanada - Bosna Hersek
13:00
Toronto Stadyumu
FOX / TSN
ABD - Paraguay
19:00
SoFi Stadyumu (Los Angeles)
FOX / Peacock
13 Haziran Cumartesi
Katar - İsviçre
13:00
San Francisco Körfez Bölgesi
FOX
Brezilya - Fas
16:00
New York New Jersey
FS1
Haiti - İskoçya
19:00
Boston Stadyumu
FS1
Avustralya - Türkiye
22:00
BC Place (Vancouver)
FOX
14 Haziran Pazar
Almanya - Curaçao
11:00
Houston Stadyumu
FOX
Hollanda - Japonya
14:00
Dallas Stadyumu
FOX
Fildişi Sahili - Ekvador
17:00
Philadelphia Stadyumu
FS1
İsveç - Tunus
20:00
Monterrey Stadyumu
FS1
The Standard 2026 Dünya Kupası Günlük Zaman Dilimleri (MT)
72 maçlık devasa grup aşaması boyunca, futbolseverlerin mümkün olduğunca arka arkaya maçları izleyebilmeleri için fikstürler sırayla kademeli olarak düzenlenecek. Yaz aylarında evden çalışma programınızı veya takviminizi planlıyorsanız, planlamanızda dikkate almanız gereken tekrarlanan zaman aralıkları şunlardır:
- Sabah Ortası Aralığı (10:00 / 11:00 MT): Öğle yemeğinden önce sabah gelen kutunuzu temizlerken ikinci monitörünüzde açabileceğiniz mükemmel bir arka plan yayını.
- Öğle Yemeği/Öğleden Sonra Programı (13:00 / 14:00 MT): Öğle molası vermek veya öğleden sonra yemeğinizi yerken gündemdeki çift maçları takip etmek için harika bir seçenek.
- İş Sonrası Penceresi (16:00 / 17:00 MT): İş gününüzü bitirip akşamın keyfini çıkarmaya hazırlanırken yayınlanan önemli grup aşaması maçları.
- Prime-Time Nightcap (19:00 / 20:00 / 22:00 MT): Los Angeles, Seattle ve Vancouver gibi Batı Kıyısı şehirlerinde gece geç saatlerde oynanan yüksek riskli maçlar.
Mountain Saat Diliminde Nereden İzleyebilirsiniz
Sezonun açılış günü gelmeden kablolu yayını tamamen kesmeyi planlıyorsanız, birkaç önemli dijital platform size en net ve en güvenilir yayınları sunacaktır:
- Fubo (Spor Tutkunlarının Tercihi): Tüm önemli İngilizce ve İspanyolca turnuva kanallarını (FOX, FS1, Telemundo, Universo) yayınlar. Müşteri toplantısında sıkışıp kaldığınızda saat 13:00'teki maçı kaydetmeniz gerekirse, Sınırsız Bulut DVR özelliği de mevcuttur.
- Peacock (İspanyolca Merkez): Telemundo Deportes ve Universo aracılığıyla 104 maçın tamamını İspanyolca olarak aylık 10,99 $ karşılığında (Premium seviye) canlı olarak yayınlar.
- FOX One & Tubi (Ücretsiz ve Bağımsız Merkezler): FOX'un yepyeni premium uygulaması FOX One, maçın her dakikası için doğrudan tüketiciye yayın sunacak. Öte yandan, reklam destekli ücretsiz yayın hizmeti Tubi, 24 saat maç tekrarları ve isteğe bağlı özetler içeren, tamamen Dünya Kupası'na ayrılmış bir bölüm barındıracak.
📺 4K Yayın Notu: SoFi Stadyumu'ndaki USMNT maçı için ultra HD ekranınızı en iyi şekilde kullanmayı mı planlıyorsunuz? Forvet oyuncusu kaleye doğru koşarken ani pikselleşme veya takılma sorunları yaşamamak için evinizdeki Wi-Fi ağınızın en az 25 Mbps sabit hızda çalıştığından emin olun.