2026 Dünya Kupası'nın Bugünkü Maç Başlangıç Saatleri: Dağ Saati (MT)'ne Göre Tam Program

Stadyum yemeklerinin tadını adeta ağzımızda hissediyor ve heyecan dalgasının giderek yükseldiğini hissediyoruz. Ancak buzdolabınızı doldurup bugünün geri kalanı için programınızı tamamen boşaltmadan önce, bir an durup gerçekleri gözden geçirelim: 2026 FIFA Dünya Kupası resmi olarak 11 Haziran 2026 Perşembe gününe kadar başlamayacak.

Bugün sahada canlı maç olmasa da, resmi yayın saatleri ve maç programı tamamen kesinleşti. Tarihi 48 takımlı turnuva Kuzey Amerika'da (ABD, Kanada ve Meksika) ortaklaşa düzenleneceği için, Mountain Time Zone'dan izleyen taraftarlar kesinlikle çok avantajlı bir konumda.

Avrupa veya Asya'daki geçmiş turnuvalarda olduğu gibi, sabahın 1'inde alarm kurmaya veya masanızın altında gizlice şafak vakti maçlarını izlemeye çalışmaya veda edin. Bunun yerine, Dağ Saati (MT) izleyicileri, sabah ortası kahve molası eşliğinde maçlar, öğleden sonra için mükemmel zaman dilimleri ve akşamın en iyi saatlerinde gerçek bir şov gibi maçlar ile rüya gibi bir programın keyfini çıkaracak.

Aşağıda, turnuvanın tekrarlanan zaman dilimlerine ve merakla beklenen açılış haftasının kesin MT programına ilişkin GOAL'un kesin rehberi yer almaktadır.









📅 2026 Dünya Kupası: Açılış Haftası Maç Programı (Dağ Saati)

Tarih Maç Başlama Saati (MT) Mekan / Ev Sahibi Şehir Yayın Merkezleri 11 Haziran Perşembe Meksika - Güney Afrika 13:00 Meksiko Stadyumu FOX, Tubi 4K / Univision

Güney Kore - Çekya 20:00 Guadalajara Stadyumu FS1 / Universo 12 Haziran Cuma Kanada - Bosna Hersek 13:00 Toronto Stadyumu FOX / TSN

ABD - Paraguay 19:00 SoFi Stadyumu (Los Angeles) FOX / Peacock 13 Haziran Cumartesi Katar - İsviçre 13:00 San Francisco Körfez Bölgesi FOX

Brezilya - Fas 16:00 New York New Jersey FS1

Haiti - İskoçya 19:00 Boston Stadyumu FS1

Avustralya - Türkiye 22:00 BC Place (Vancouver) FOX 14 Haziran Pazar Almanya - Curaçao 11:00 Houston Stadyumu FOX

Hollanda - Japonya 14:00 Dallas Stadyumu FOX

Fildişi Sahili - Ekvador 17:00 Philadelphia Stadyumu FS1

İsveç - Tunus 20:00 Monterrey Stadyumu FS1

The Standard 2026 Dünya Kupası Günlük Zaman Dilimleri (MT)

72 maçlık devasa grup aşaması boyunca, futbolseverlerin mümkün olduğunca arka arkaya maçları izleyebilmeleri için fikstürler sırayla kademeli olarak düzenlenecek. Yaz aylarında evden çalışma programınızı veya takviminizi planlıyorsanız, planlamanızda dikkate almanız gereken tekrarlanan zaman aralıkları şunlardır:

Sabah Ortası Aralığı (10:00 / 11:00 MT): Öğle yemeğinden önce sabah gelen kutunuzu temizlerken ikinci monitörünüzde açabileceğiniz mükemmel bir arka plan yayını.

Öğle Yemeği/Öğleden Sonra Programı (13:00 / 14:00 MT): Öğle molası vermek veya öğleden sonra yemeğinizi yerken gündemdeki çift maçları takip etmek için harika bir seçenek.

İş Sonrası Penceresi (16:00 / 17:00 MT): İş gününüzü bitirip akşamın keyfini çıkarmaya hazırlanırken yayınlanan önemli grup aşaması maçları.

Prime-Time Nightcap (19:00 / 20:00 / 22:00 MT): Los Angeles, Seattle ve Vancouver gibi Batı Kıyısı şehirlerinde gece geç saatlerde oynanan yüksek riskli maçlar.









Mountain Saat Diliminde Nereden İzleyebilirsiniz

Sezonun açılış günü gelmeden kablolu yayını tamamen kesmeyi planlıyorsanız, birkaç önemli dijital platform size en net ve en güvenilir yayınları sunacaktır:

Fubo (Spor Tutkunlarının Tercihi): Tüm önemli İngilizce ve İspanyolca turnuva kanallarını ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) yayınlar. Müşteri toplantısında sıkışıp kaldığınızda saat 13:00'teki maçı kaydetmeniz gerekirse, Sınırsız Bulut DVR özelliği de mevcuttur. Peacock (İspanyolca Merkez): Telemundo Deportes ve Universo aracılığıyla 104 maçın tamamını İspanyolca olarak aylık 10,99 $ karşılığında (Premium seviye) canlı olarak yayınlar. FOX One & Tubi (Ücretsiz ve Bağımsız Merkezler): FOX'un yepyeni premium uygulaması FOX One , maçın her dakikası için doğrudan tüketiciye yayın sunacak. Öte yandan, reklam destekli ücretsiz yayın hizmeti Tubi , 24 saat maç tekrarları ve isteğe bağlı özetler içeren, tamamen Dünya Kupası'na ayrılmış bir bölüm barındıracak.