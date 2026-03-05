2026 Altı Uluslar Turnuvası Takvimi: Tam maç programı ve tüm maçları nasıl izleyebileceğiniz veya canlı yayınlayabileceğiniz

2026 Six Nations hızla yaklaşıyor ve maçların ne zaman oynanacağını ve en önemlisi, bunları nasıl izleyebileceğinizi öğrenmek için uğraşmanıza gerek kalmayacağından emin olduk. Kupanın sahibi Fransa'dan eğlenceli İskoçya'ya ve gelişen İtalya'ya kadar, favori takımınızın nasıl bir performans sergileyeceğini takip edin.

Antoine Dupont, yeteneklerinden korkutucu fiziksel gücüne evrilen ve Six Nations kupasının sahibi olan Fransa takımını yeniden liderlik etmek için geri döndü. Emmanuel Meafou ve Posolo Tuilagi gibi devlerin artık tam olarak entegre olmasıyla Fransa, Kuzey Yarımküre'de eşi benzeri olmayan bir ham güç derinliğine sahip.

Bu arada İngiltere, 2025'te Calcutta Cup'ı geri aldı ve yıllardır en iyi şampiyonluk performansıyla sezonu tamamladı. Steve Borthwick yönetiminde, kritik maçların sonlarında zayıflayan performanslarına, son çeyrekte yıkıcı bir etki yaratabilecek bir yedek kadro oluşturarak yanıt verdiler. Felix Jones ve şimdi Joe El-Abd yönetimindeki savunma sistemi, aceleci bir savunmadan sofistike bir katlama savunmasına dönüştü.

Getty Images

İrlanda, 2025 yılına referans noktası olarak girdi, ancak Quilter Nations Series'de Güney Yarımküre devlerine karşı aldığı yenilgilerde yapısal zayıflama belirtileri gösterdi. Altın nesil liderler geçiş sürecinde ve Andy Farrell'ın uzun vadeli vizyonuna ve Jack Crowley ile Sam Prendergast arasında #10 forması için verilen mücadeleye yeniden odaklanılıyor.

İskoçya, eğlenceli oyunuyla dikkat çekmeye devam ediyor, ancak 2025 yılı neredeyse başarısızlıklarla dolu bir yıl oldu. Etkileyici sayıda temiz kırılma yapmasına rağmen, son üçte birde tutarlı baskıyı puanlara dönüştürmekte zorlandı. Finn Russell'ın Bath takımı da, savunmayı kırmak için fly-half'ı kullanmak yerine forvet oyununa daha fazla odaklanmaya başladı. Bu, onun İskoçya için bu şampiyonadaki performansını nasıl etkileyebilir?

Kesin olan bir şey var ki, önümüzdeki 15 maçın her birinde bir hikaye var ve önümüzdeki haftalarda tek taraflı maçlar, şaşırtıcı sürprizler ve heyecan verici maçlar göreceğiz. GOAL size 2026 Six Nations'ın tüm maç programını ve her maçı nasıl izleyebileceğinizi veya canlı yayınlayabileceğinizi gösterecek.

2026 Altı Uluslar Turnuvası ne zaman yapılacak?

2026 Six Nations, bu yıl 5 Ocak Perşembe gününden 14 Mart Cumartesi gününe kadar sürecek ve beş hafta sonu boyunca 15 maç oynanacak. Her turda üç maç olacak ve tüm takımlar her turda oynayacak.

Turnuva lig formatında oynanır ve her takım birbiriyle karşılaşır. Turnuva sonunda tablonun en üstünde yer alan takım Six Nations'ı kazanır. Bir takım turnuva boyunca beş maçı da kazanırsa Grand Slam elde edilir, tıpkı 2023'te İrlanda'nın yaptığı gibi.

Şimdiye kadar neler oldu?

2026 Six Nations şu anda son aşamasına girmiş durumda ve turnuva aşırı uçların yaşandığı bir turnuva oldu. 4. tura girerken, Fransa durdurulamaz bir güç gibi görünürken, diğer birkaç dev takım şok edici sonuçların etkisinden kurtulamadı.

Antoine Dupont'un kaptan kol bandını geri almasıyla Fransa kusursuz bir performans sergiledi. İrlanda'yı (36-14) ve Galler'i (54-12) mağlup ettikten sonra İtalya'yı da yendiler. Şu anda dört puan farkla liderler ve İngiltere ile oynayacakları final maçında Grand Slam'i kazanma favorisi görünüyorlar.

Turnuvanın en büyük sürprizi 3. turda yaşandı ve İrlanda, Twickenham'da İngiltere'yi 42-21'lik tarihi bir skorla mağlup etti. Bu, İngiltere'nin İrlanda'ya karşı evinde aldığı en ağır yenilgiydi ve Steve Borthwick, Roma'ya yapılacak seyahat için kadrosunda dokuz değişiklik yapmaya karar verdi.

İtalya, Roma'da yağmur altında İskoçya'yı 18-15'lik çarpıcı bir skorla mağlup ederek turnuvaya başladı. O zamandan beri İskoçya, Calcutta Cup'ta İngiltere'yi yenerek ve Galler'i geride bırakarak ikinci sıraya yükselerek dikkat çekici bir geri dönüş yaptı.

Galler şu anda Altı Uluslar Turnuvası'nda 14 maçlık yıkıcı bir mağlubiyet serisi yaşıyor. Yeni liderlik altında ritim bulmakta zorlanıyorlar, ancak geçen hafta İskoçya'ya karşı galibiyete üç sayı farkla yaklaştılar.

2026 Altı Uluslar Turnuvası takvimi

Tarih Maç Yer 5 Şubat Fransa - İrlanda Stade de France 7 Şubat İtalya - İskoçya Stadio Olimpico 7 Şubat İngiltere - Galler Allianz Arena 14 Şubat İrlanda - İtalya Aviva Stadyumu 14 Şubat İskoçya - İngiltere Scottish Gas Murrayfield 15 Şubat Galler - Fransa Principality Stadyumu 21 Şubat İngiltere - İrlanda Allianz Stadyumu 21 Şubat Galler - İskoçya Principality Stadyumu 22 Şubat Fransa - İtalya Stade Pierre Mauroy 6 Mart İrlanda - Galler Aviva Stadyumu 7 Mart İskoçya - Fransa Scottish Gas Murrayfield 7 Mart İtalya - İngiltere Stadio Olimpico 14 Mart İrlanda - İskoçya Aviva Stadyumu 14 Mart Galler - İtalya Principality Stadyumu 14 Mart Fransa - İngiltere Stade de France

🌍 Six Nations 2026'yı dünya çapında nasıl izleyebilirsiniz?

Dünyanın birçok yerinde Six Nations'ı ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Bunun nedeni, Six Nations'ın oynandığı ülkelerde koruma statüsü kazanmış olmasıdır, yani kamu yayıncıları tarafından ücretsiz olarak yayınlanmaktadır. Bu durumun devam edip etmeyeceği şu anda belirsizdir, ancak 2026 Six Nations için kapsamlı ücretsiz yayınlar hala mevcuttur.

Ülke Ağ Akışı 🇬🇧 Birleşik Krallık BBC / ITV / BBC iPlayer / ITVX 🇮🇪 İrlanda RTE / Virgin Media / RTE Player / Virgin Media Play 🇫🇷 Fransa France Télévisions / FranceTV akış 🇮🇹 İtalya Sky Sport / TV8 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri NBC / Peacock / FuboTV 🇦🇺 Avustralya Stan Sport 🇳🇿 Yeni Zelanda Sky Sport NZ 🇿🇦 Güney Afrika SuperSport

🛜 VPN ile Six Nations'ı nasıl izleyebilirsiniz?

Six Nations maçlarını bulunduğunuz bölgede canlı olarak izleyemiyorsanız veya seyahat ediyorsanız, VPN kullanarak bulunduğunuz yerden maçları izleyebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmak ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmek için güvenli bir bağlantı oluşturur.

Hangi VPN'i seçeceğinizden emin değilseniz ExpressVPN'i öneririz, ancak sizin için en uygun olanı belirlemek için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.