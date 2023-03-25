2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) eleme maçları ne zaman başlıyor? Türkiye'nin maçı saat kaçta?

A Milli Takım için hedef; Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası...

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri tüm hızıyla başladı ve ülkeler, EURO 2024’e katılmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdiler.

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı ve 14 Haziran ile 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında sürecek olan turnuva için eleme turunun ilk haftasında toplamda 23 mücadele oynanacak.

Türkiye, EURO 2024 D Grubu’ndaki ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü 20.00'de Ermenistan deplasmanına çıkıyor.

Avrupa Şampiyonası için elemelerin ilk haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde oluştu:

23 Mart Perşembe Günü C Grubu maçları

22.45 İtalya-İngiltere

22.45 Kuzey Makedonya-Malta

H Grubu maçları

18.00 Kazakistan-Slovenya

22.45 Danimarka-Finlandiya

22.45 San Marino-Kuzey İrlanda

J Grubu Maçları

22.45 Portekiz-Lihtenştayn

22.45 Slovakya-Lüksemburg

22.45 Bosna Hersek-İzlanda

24 Mart Cuma Günü B Grubu Maçları

22.45 Fransa-Hollanda

22.45 Cebelitarık-Yunanistan

E Grubu Maçları

22.45 Çekya-Polonya

22.45 Moldova-Faroe Adaları

F Grubu Maçları

22.45 İsveç-Belçika

22.45 Avusturya-Azerbaycan

G Grubu Maçları

20.00 Bulgaristan-Karadağ

22.45 Sırbistan-Litvanya

25 Mart Cumartesi Günü A Grubu Maçları

17.00 İskoçya-Kıbrıs Rum Kesimi

22.45 İspanya-Norveç

D Grubu Maçları

20.00 Ermenistan-Türkiye

22.45 Hırvatistan-Galler

I Grubu Maçları

20.00 Belarus-İsviçre

20.00 İsrail-Kosova

22.45 Andorra-Romanya