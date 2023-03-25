2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) eleme maçları ne zaman başlıyor? Türkiye'nin maçı saat kaçta?

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri tüm hızıyla başladı ve ülkeler, EURO 2024’e katılmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdiler.
Almanya'nın ev sahipliği yapacağı ve 14 Haziran ile 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında sürecek olan turnuva için eleme turunun ilk haftasında toplamda 23 mücadele oynanacak.
Türkiye, EURO 2024 D Grubu’ndaki ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü 20.00'de Ermenistan deplasmanına çıkıyor.
Avrupa Şampiyonası için elemelerin ilk haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde oluştu:
23 Mart Perşembe Günü C Grubu maçları
22.45 İtalya-İngiltere
22.45 Kuzey Makedonya-Malta
H Grubu maçları
18.00 Kazakistan-Slovenya
22.45 Danimarka-Finlandiya
22.45 San Marino-Kuzey İrlanda
J Grubu Maçları
22.45 Portekiz-Lihtenştayn
22.45 Slovakya-Lüksemburg
22.45 Bosna Hersek-İzlanda
24 Mart Cuma Günü B Grubu Maçları
22.45 Fransa-Hollanda
22.45 Cebelitarık-Yunanistan
E Grubu Maçları
22.45 Çekya-Polonya
22.45 Moldova-Faroe Adaları
F Grubu Maçları
22.45 İsveç-Belçika
22.45 Avusturya-Azerbaycan
G Grubu Maçları
20.00 Bulgaristan-Karadağ
22.45 Sırbistan-Litvanya
25 Mart Cumartesi Günü A Grubu Maçları
17.00 İskoçya-Kıbrıs Rum Kesimi
22.45 İspanya-Norveç
D Grubu Maçları
20.00 Ermenistan-Türkiye
22.45 Hırvatistan-Galler
I Grubu Maçları
20.00 Belarus-İsviçre
20.00 İsrail-Kosova
22.45 Andorra-Romanya