2023 FIFA U20 Dünya Kupası maçları hangi kanalda, ne zaman?

Turnuvada altı şampiyonluğu bulunan Arjantin, 24 ülkenin yarıştığı 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. İsrail ve Dominik Cumhuriyeti ilk kez U20 Dünya Kupası finallerinde yer alma hakkı kazandı. La Plata, Mendoza, San Juan ve Santiago del Estero şehirlerinde düzenlenecek olan turnuva için heyecan başladı. Peki FIFA U20 Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda ve nasıl izlenir? GOAL Türkiye ile göz atalım.
FIFA U20 Dünya Kupası hangi kanalda?
FIFA U20 Dünya Kupası'nı ülkemizde herhangi bir yayıncı kuruluş yayınlamıyor. Ancak turnuvayı internetten takip etmek mümkün. Maçlar FIFA+ uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Yaklaşan FIFA U20 Dünya Kupası maçları ne zaman?
|Tarih
|Maç
|Saat
|20 Mayıs
|ABD vs Ekvador
|21.00
|20 Mayıs
|Guatemala vs Yeni Zellanda
|21.00
|21 Mayıs
|Arjantin vs Özbekistan
|00.00
|21 Mayıs
|Fiji vs Slovakya
|00.00
|21 Mayıs
|İsrail vs Kolombiya
|21.00
|21 Mayıs
|Nijerya vs Dominik Cumhuriyeti
|21.00
|22 Mayıs
|Senegal vs Japonya
|00.00
|22 Mayıs
|İtalya vs Brezilya
|00.00
|22 Mayıs
|İngiltere vs Tunus
|21.00
|22 Mayıs
|Fransa vs Kore
|21.00
|23 Mayıs
|Uruguay vs Irak
|00.00
|23 Mayıs
|Gambia vs Honduras
|00.00