2023 FIFA U20 Dünya Kupası maçları hangi kanalda, ne zaman?

İdil Erin Tetik
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Dünya Kupası U20Arjantin U20 vs Guatemala U20Arjantin U20Guatemala U20

FIFA U20 Dünya Kupası hangi kanalda veya internet üzerinden canlı nasıl izlenir?

Turnuvada altı şampiyonluğu bulunan Arjantin, 24 ülkenin yarıştığı 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. İsrail ve Dominik Cumhuriyeti ilk kez U20 Dünya Kupası finallerinde yer alma hakkı kazandı. La Plata, Mendoza, San Juan ve Santiago del Estero şehirlerinde düzenlenecek olan turnuva için heyecan başladı. Peki FIFA U20 Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda ve nasıl izlenir? GOAL Türkiye ile göz atalım.

FIFA U20 Dünya Kupası hangi kanalda?

FIFA U20 Dünya Kupası'nı ülkemizde herhangi bir yayıncı kuruluş yayınlamıyor. Ancak turnuvayı internetten takip etmek mümkün. Maçlar FIFA+ uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Yaklaşan FIFA U20 Dünya Kupası maçları ne zaman?

TarihMaçSaat
20 MayısABD vs Ekvador21.00
20 MayısGuatemala vs Yeni Zellanda21.00
21 MayısArjantin vs Özbekistan00.00
21 MayısFiji vs Slovakya00.00
21 Mayısİsrail vs Kolombiya21.00
21 MayısNijerya vs Dominik Cumhuriyeti21.00
22 MayısSenegal vs Japonya00.00
22 Mayısİtalya vs Brezilya00.00
22 Mayısİngiltere vs Tunus21.00
22 MayısFransa vs Kore21.00
23 MayısUruguay vs Irak00.00
23 MayısGambia vs Honduras00.00