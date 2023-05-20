2023 FIFA U20 Dünya Kupası maçları hangi kanalda, ne zaman?

FIFA U20 Dünya Kupası hangi kanalda veya internet üzerinden canlı nasıl izlenir?

Turnuvada altı şampiyonluğu bulunan Arjantin, 24 ülkenin yarıştığı 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. İsrail ve Dominik Cumhuriyeti ilk kez U20 Dünya Kupası finallerinde yer alma hakkı kazandı. La Plata, Mendoza, San Juan ve Santiago del Estero şehirlerinde düzenlenecek olan turnuva için heyecan başladı. Peki FIFA U20 Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda ve nasıl izlenir? GOAL Türkiye ile göz atalım.

FIFA U20 Dünya Kupası hangi kanalda?

FIFA U20 Dünya Kupası'nı ülkemizde herhangi bir yayıncı kuruluş yayınlamıyor. Ancak turnuvayı internetten takip etmek mümkün. Maçlar FIFA+ uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Yaklaşan FIFA U20 Dünya Kupası maçları ne zaman?