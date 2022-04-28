2022 Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar kazanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu, her zaman olduğu gibi büyük bir heyecana sahne oluyor.

Yarı final mücadelelerinin ilk ayakları tamamlandı.

Manchester City, evinde Real Madrid'i 4-3 mağlup ederken Liverpool da Anfield Road'da Villarreal'i 2-0 ile geçip avantajı kaptı.

Rövanşlar 3 ve 4 Mayıs'ta oynanacak. Final ise 28 Mayıs 2022'de Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak.

Peki büyük organizasyonda zafere ulaşan takım, ne kadar gelir elde ediyor?

GOAL Türkiye inceliyor.

2022 Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar kazanabilir?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 32 takım, sekiz ayrı grupta şampiyonluk için mücadele ediyor. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar bir üst tura yükselirken, 3. olan takım Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.

Son sıradaki ekipler ise Avrupa macerasını sonlandırıyor. Devler Ligi'nde gruplara kalmayı garantileyen takımlara UEFA, 15 milyon 640 bin euro dağıtıyor.

Grup sürecinde altışar maç oynayan takımlar her galibiyet için 2 milyon 800 bin, beraberlikte ise 930'ar bin euro kazanıyor. Mağlup olan takımlar herhangi bir başarı ödülü alamıyor.

Grubu ilk 2 sırada bitirerek son 16 turuna kalan takımlar 9 milyon 600 bin euro kazanıyor. Son 16 turundan sonra ödüller daha da yükseliyor.

Çeyrek finale kalan ekipler 10 milyon 600 bin, yarı finale kalanlar ise 12 milyon 500 bin euro gelir elde ediyor.

Finale kalan takımlar 15 milyon 500 bin euro kazanırken, şampiyon olan ise ekstra 4 milyon 500 bin euro ile ödüllendiriliyor.

KPMG Football Benchmark'ın son raporuna göre, turnuvada mücadele eden ve tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan takım, sadece başarısı sayensinde 85 milyon 140 bin euro'yu kasasına koyuyor.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Chelsea, toplamda 78 milyon 850 bin euro para ödülü elde etmişti.

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