2022 Golden Boy ödülünün sahibi Gavi, takma isminin hikâyesini ve Real Madrid yerine Barcelona'yı seçme sebebini açıklıyor

2022 Golden Boy ödülünü alan Barcelona yıldızı Gavi, takma isminin hikayesini ve bir zamanlar Real Madrid'i neden seçmediğini anlattı.

NELER OLDU? 18 yaşındaki Barcelonalı yıldız, Kopa Trophy ve Golden Boy ödüllerine layık görüldü. Barcelona formasıyla 61, İspanya formasıyla 12 maçta forma giyen genç oyuncu adını hızla Avrupa futbolunda duyurmaya devam ederken kendisine neden 'Gavi' dendiğini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Gavi, France Football'a yaptığı açıklamada konuya ilişkin olarak, "İnsanlar bunun tam ismim Pablo Martin Paez Gaviria yüzünden olduğunu düşünüyor. Ama bu doğru değil. İlk takımımda adı Pablo olan iki kişiydik ve hocamız benzerliği önlemek için bana 'Gavi' diyordu." şeklinde konuştu.

BÜYÜK RESİM: Barça, 18 yaşındaki oyuncu ile 2015 yılında anlaşma imzaladı. Real Madrid'in de bir zamanlar ilgilendiği oyuncu, neden Real Madrid yerine Barcelona'yı seçtiğini şu sözlerle açıkladı: "Neden Real, Atletico ve Villarreal yerine Barcelona'yı tercih ettim? Her zaman desteklediğim kulüptü. Çocukluğumdan beri onun için oynamanın hayalini kuruyorum."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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GAVİ İÇİN SIRADA NE VAR? Gavi, geçtiğimiz Eylül ayında Barcelona ile 2026 yılına kadar sözleşmesini uzattı. Gavi'nin serbest kalma bedeli 1 milyar Euro olarak belirlendi.